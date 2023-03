Quand SCH prend position et défend "les vrais héros" de la société

Si on fait un rapide tour d'horizon du monde artistique actuellement, on se rend compte que les prises de paroles ne sont pas le fort des rappeurs. Bien que ce ne soit pas leur rôle principal de s'exprimer sur les conflits sociaux, on peut quand même trouver ce silence surprenant. Comment des artistes, qui se disent souvent proches de la rue et de la réalité vécue par les Français peuvent rester aussi silencieux... Ne sont-ils plus concernés au point de ne pas en parler publiquement ? Aujourd'hui, SCH a été l'un des premiers (avec Booba notamment) à briser la glace, en twittant sur la motion de censure passée au gouvernement.

"Je n'oublie pas d'où je viens"

Une simple écoute de ses premiers projets suffisent à comprendre les idéaux partagés par SCH. Loin de lui l'idée d'être neutre dans ses propos, le rappeur marseillais ne se contente pas de parler de bitches et de liasses. La France des travailleurs, il la connait, il l'a vécue. avant de connaître un succès musical. Tout le monde connait cette punchline devenue classique : "Se lever pour 1200 c'est insultant", dans A7. Et malgré le succès rencontré dans sa carrière, il ne s'empêche pas de se prononcer sur la situation, conscient de l'influence que peuvent avoir ses propos sur son public. Et il répond à ceux qui lui diraient de rester à sa place de rappeur.

Les héros de la nation

Sur la scène francophone, SCH fait partie des rares têtes d'affiche à prendre partie publiquement sur des sujets de société. Pourtant, l'image des artistes est facile à écorcher, un mot de travers et tout le public peut leur tomber dessus. Ce qui explique peut-être l'absence de réactions de la majeure partie du game. Dans une interview pour France TV, il avait déjà parlé de cette France des "petites gens" dont il admire le courage : "Les vrais héros de la société, c'est ceux qui sortent les poubelles de nos rues. C'est ceux qui nous conduisent en bus pour aller à l'école..."

En espérant que cette prise de parole spontanée puisse en amener d'autres dans la sphère du rap... Bravo le S !