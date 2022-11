Que faut-il attendre d’ "Autobahn" ?

Tête d’affiche du rap français depuis 2015 et la sortie d’A7, SCH a définitivement changé de statut ces deux dernières années, battant tous les records en 2021 avec JVLIVS II, enchaînant les singles de diamant (Mode Akimbo, Fade Up, La danse des bandits, Motherfuck), en plus de s’imposer comme la véritable star du show Nouvelle École sur Netflix.

Son nouveau projet, Autobahn, disponible à partir de ce vendredi 18 novembre, est donc particulièrement attendu. Cette mixtape constitue l’un des gros événements musicaux de cette fin d’année, et ne s’est que très peu dévoilée jusqu’ici : un teaser, un single très rap qui est immédiatement allé chercher la première place des classements, et c’est à peu près tout. Quand on se rappelle que la simple publication d’un logo avait suffit à créer l’excitation chez tous les médias rap , on comprend qu’il n’y avait pas forcément besoin de mettre le paquet avant la sortie.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

A quelques jours de sa publication, les hypothèses quant au contenu d’Autobahn vont bon train**. On fait le point sur les informations déjà dévoilées, sur ce qu’attend le public, et sur ce que l’on espère.**

Du rap, des lyrics, du kickage

C’est évidemment la première chose que l’on veut entendre quand on associe les mots “Sch” et “mixtape”. A l’image de Rooftop et ses titres percutants comme Cervelle, R.A.C ou Interlude, on attend du projet Autobahn qu’il nous envoie dans les cordes. Si la couleur de la tracklist suit celle du premier extrait, LIF, on devrait en avoir pour notre argent : une prod qui sent bon le rap de la première moitié des années 2000, des couplets denses, des punchlines, et pas la moindre mesure chantée.

Pas ou peu de feats

Certes, SCH est très bon quand il est invité en featuring (Hamza, Jul, 13 Block,Kaaris, etc), mais sur ses propres projets, il a plutôt tendance à développer des univers de soliste. Les deux premiers volumes de JVLIVS se démarquent parce qu’ils se concentrent quasiment uniquement sur le personnage incarné par SCH. Rooftop est l’exemple le plus frappant : les titres les plus streamés ou les plus impactants sont uniquement des titres solo (Interlude, Tant Pis, Haut Standing, RAC), tandis que les nombreuses collaborations ne constituent aucune véritable plus-value.

Des gros moteurs, du vroum-vroum

Déjà, le titre et le logo : Autobahn, en référence à ces autoroutes allemandes aux portions sans limitation de vitesse. Ensuite, le premier teaser , avec ces Formule 1, le titre LIF (contrôle du cabrage sur certaines motos) le clip de LIF centré sur des véhicules surpuissants, et ces hashtags à peine mystérieux : #needforspeed, #changeyourlane. A priori, Autobahn devrait donc beaucoup se concentrer sur l’imagerie des grosses cylindrées et de la course. Une idée intéressante, qui permet à SCH de conserver un concept précis et donc de livrer un projet très cohérent, sans pour autant se lancer dans une œuvre aussi ambitieuse que l’histoire scénarisée de JVLIVS.

Un SCH ressourcé

Si on continue sur la piste du projet centré sur l’imagerie des courses et des bolides, Autobahn constituerait la récréation idéale pour SCH. La vitesse, les sports mécaniques, sont un excellent moyen de se vider la tête en ne pensant à rien d’autre qu’au prochain virage, et c’est exactement ce qu’il faudrait à Sch entre deux volumes de JVLIVS. Le travail sur cette trilogie est en effet très pesant pour le rappeur, qui dit suivre un scénario précis, évoluer dans un univers aux limites définies, et rester aussi cohérent que possible avec l’histoire, les sonorités et l’imagerie de son personnage fictif.

Un taux de zumba inférieur à 15%

SCH s’est ramassé une pelletée de critiques à la sortie de JVLIVS II à cause de titres aux rythmiques éloignées de son univers, comme Mode Akimbo (ce qui n’a pas empêché le morceau d’aller chercher la certif’ diamant). Particulièrement à l’aise sur ces sonorités typiques de la scène marseillaise actuelle, SCH est cependant attendu sur un autre registre par son public, qui veut entendre du rap pur et dur, aussi sombre et torturé que possible. Il s’agit cependant d’une simple mixtape, tout est permis sur ce type de format, et SCH a heureusement une certaine marge de manœuvre.

Si on table sur un format de 15 à 18 titres, et un taux de tolérance de 15% de la part du public, on pourrait avoir droit à un nombre compris entre 2 et 3 zumbas (on peut même tabler sur 2,5 titres légers, avec un morceau évolutif démarrant en séance de kick avant de finir en zumba).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un lien avec "A7"

Quand le premier visuel d’Autobahn a été publié, nombreux ont émis l’hypothèse d’un A7 volume 2. Stratégiquement, l’idée n’aurait pas été très judicieuse, le premier volume étant un tel classique que la barre aurait été trop haute et la pression trop forte (demandez donc à Kaaris si Or Noir 3 était une bonne idée). On peut cependant voir dans ce logo et dans le titre de la mixtape une référence à ce premier projet qui a forgé la légende du S et lancé sa carrière. On peut espérer que d’autres liens se feront, sans trop forcer, avec quelques rimes renvoyant aux textes d’A7 ou à l’époque de Aniki, Morpheus et La Mallette.