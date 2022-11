Que sont devenus les acteurs de 8 Mile, 20 ans après ?

Déjà 20 ans que l'on découvrait Eminem dans le peau de Jimmy Smith Jr., le jeune rappeur de Détroit, inspiré de sa vraie vie. Le temps a passé depuis la création du film en 2002 et certains de ses acteurs ont vu leur carrière véritablement décoller. Voici ce que sont devenus les membres du casting de 8 Mile, 20 ans après :

Eminem

Avec une performance qui crève l'écran en 2002, Eminem s'est fait une place rare dans le paysage musical américain de l'époque. Aujourd'hui, on connait tous le destin incroyable du rappeur qui est devenu l'un des meilleurs rappeur de l'histoire. En étant l'un des plus grands vendeurs de disques au monde, Eminem est resté proche de l'univers du cinéma en apparaissant dans quelques projets. Le dernier en date : L'Interview qui tue avec Seth Rogen en 2014. On attend son retour dans les productions !

Brittany Murphy

Malheureusement, Brittany Murphy a connu un destin tragique. Avec un début de carrière impressionnant, elle était l'une des étoiles montantes du cinéma et avait devant elle un avenir tout tracé. En 2009, on apprend qu'elle est décédée des suites d'une pneumonie et d'une overdose médicamenteuse. Elle restera dans les mémoires pour sa performance dans 8 Mile et les nombreux films qu'elle incarnait toute en charme et spontanéité.

Anthony Mackie

À l'époque, Anthony Mackie débutait sa carrière et ne connaissait pas encore le succès qu'il à ce jour. Après des apparitions dans de nombreux films et séries, Anthony Mackie est aujourd'hui dans le lead cast de l'une des plus grandes productions cinématographiques au monde : l'industrie Marvel. L'interprète de Faucon continue d'apparaître au cinéma et on adorerait le voir à nouveau jouer au côté d'Eminem.

Taryn Manning

On découvrait dans 8 Mile Taryn Manning dans le rôle de Jeanine, qui est devenu aujourd'hui une actrice incontournable. Après avoir tournée dans de nombreuses productions indépendantes, elle eu son rôle phare dans la série Orange is The New Black dans laquelle elle interprétait une détenu religieuse très borderline. Aujourd'hui, on continue de la voir au cinéma dans des rôles toujours très poignants, sa marque de fabrique.

Mekhi Phifer

Déjà connu avant 8 Mile, Mekhi jouait à l'époque dans Urgences ou encore Souviens toi... l'été dernier. Pendant les années 2000, il était à son primetime d'acteurs et enchaînait les productions. Aujourd'hui, il continue à apparaître dans des séries et films tels que Frequency ou Racines. On l'admire pour sa productivité tout au long de sa carrière !

20 ans plus tard, on aimerait toujours autant voir une suite au film qui a été un tournant déterminant dans la carrière d'Eminem.