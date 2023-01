Que sont devenus les acteurs de "Malcolm" ?

Série phare du début des années 2000, Malcolm dressait leur portrait d'une famille américaine chaotique. Pendant 7 ans, on découvrait Malcolm et ses frères et leur enfance rebelle. Aujourd'hui 23 ans ont passé et les acteurs ont bien changé.

Frankie Muniz (Malcolm)- 37 ans

Publicité

Frankie Muniz ( Malcolm ) - @frankiemuniz4

Frankie Muniz, l’interprète de Malcolm, a désormais 37 ans et il est père d’un petit garçon d’un an. Même si il a réalisé son rêve d’enfance de devenir pilote professionnel, il serait chaud pour un reboot de la série.

Justin Bertfield (Reese) - 36 ans

Justin Berfield ( Reese ) - @justinberfield

10 ans après sa dernière apparition dans un film, Justin Berfield ne fait plus vraiment de cinéma. à 36 ans, il préfère se concentrer sur sa vie de famille mais continue de venir aux réunions “Malcolm”.

Christopher Masterson (Francis) - 42 ans

Christopher Masterson (Francis)

Acteur et DJ, Christopher Masterson continue d’apparaître de temps en temps au cinéma même s’il privilégie sa vie de famille. La rumeur court que si on le revoit un jour officiellement, ce serait pour un retour de “Malcolm”.

Erik Per Sullivan (Dewey) - 31 ans

Erik Per Sullivan (Dewey)

Erik Per Sullivan, 31 ans maintenant, refuse catégoriquement la notoriété. Il n’appartient plus du tout au milieu du cinéma et n’apparaît jamais lors des réunions de la série. Difficile de croire qu’il pourrait être présent pour un reboot.

Bryan Cranston (Hal) - 66 ans

Bryan Cranston (Hal)

Bryan Cranston, 66 ans, est loin d’en avoir fini avec sa carrière d’acteur. On continue de le voir partout, notamment à travers de l’univers de “Breaking Bad”. Il vient de déclarer lors d’une interview qu’il souhaitait vraiment voir un retour de la série.

Lois (Jane Karczmarek) - 67 ans

Lois (Jane Karczmarek)

Jane Kaczmarek a 67 ans maintenant et elle continue de jouer dans des films, des séries et même au théâtre. Toujours très proche des autres membres du casting, elle serait certainement partante pour une suite.

Stevie (Craig Lamar Traylor) - 33 ans

Stevie (Craig Lamar Traylor)

On l’a connu comme le meilleur ami de Malcolm, aujourd’hui il a bien changé. À 33 ans, malgré quelques apparitions au cinéma, il se concentre surtout sur sa carrière de tatoueur et de créateur de bijoux.

Craig (David Anthony Higgins) - 61 ans

Craig (David Anthony Lewis)

David Anthony Higgins interprétait dans la série le collègue de travail de Lois chez “Lucky Aide”. Aujourd’hui, il a 61 ans et continue sa carrière d’acteur, notamment avec le série “B Positive”.