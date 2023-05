Que sont devenus les anciens rookies du rap français ?

Souvent annoncés comme la relève du rap français par de nombreux médias, journalistes spécialisés et compte twitter massivement suivis, bon nombre de rappeurs et rappeuses ont profité à la fin des années 2010 d’un beau coup de projecteur : en 2018, le futur, c’était eux. Alors, plus de cinq années après, l’heure est au bilan : quelles trajectoires ont réellement pris la carrière de ces artistes à qui tout semblait promis ? Entre carrières avortées, problèmes de santé, démêlés judiciaires et explosions tant attendues, retour sur la trajectoire des anciens rookies du rap francophone.

Le cas Laylow : quand la prophétie se réalise

Avec la sortie quasi-consécutive de ses projets aujourd’hui incontournables Raw et Raw-Z, Laylow a fait de 2018 une année décisive pour sa carrière. Première tournée, première réelle exposition médiatique et premier million de vue : à la fin des années 2010, la carrière du toulousain à le vent en poupe, et tout le travail autour de son identité semble finir par porter ses fruits. Pourtant, l’artiste est loin d’en être à son coup d’essai : cela fait plus de 6 ans que le rappeur sort des projets, d’abord en duo avec son compère Sir’Klo, puis ensuite en solo avec Mercy et Digitalova. Ces deux projets vont lui permettre de s’imposer peu à peu comme un talent brut du rap français, porté par un univers singulier, à mi-chemin entre la mélancolie et l’innovation : en 2018, le destin semble enfin mettre Laylow sur la voie du succès.

Cinq ans plus tard, le nom de Laylow est aujourd’hui incontournable dans la scène rap française. Après deux dates exceptionnelles à Bercy en mars 2022 massivement relayés par les médias généralistes et spécialisés, Laylow a accompli sa destinée : celle de devenir l’éternel man of the year. Après plus de dix ans, d’innovations, de travail visuel, d’explorations artistiques et de construction d’une identité forte porté par deux albums de haut vol «Trinity» et «L’étrange histoire de Mr. Anderson» tous deux certifiés disque de platine, celui que ses fans annonçaient comme un futur grand nom du rap français a enfin rempli son rôle, et ça, personne ne semblait vraiment en douter.

Si Laylow cristallise à merveille cette explosion d’un talent tant attendue, il n’est évidemment pas le seul à être devenu celui que l’on annonçait : s’il semble encore être à l’aube d’une longue carrière, Green Montana est lui aussi un exemple d’éclosion réussie. Alors qu’il dévoilait en 2018 son premier projet Bleu Nuit rapidement suivi par sa suite Orange Métallique, le rookie a depuis parcouru un bon bout de chemin : cinq années plus tard, une signature dans le label de Booba 92i, un disque d’or avec son album Nostalgia+ et un Olympia au compteur, son évolution est saluée par bon nombre ses acteurs de la scène rap français.

Le cas Haristone : pause à durée indéterminée

Haristone, c’est l’homme derrière les titres «Sanji» et «Petit coeur», tous deux sorti en 2017. Avec plus de 9 millions de streams spotify au compteur pour l’un et 11 millions pour l’autre, Haristone était à la fin de l’année 2017 l’un de ces rappeurs qui monopolisait l’attentention. Alors presque logiquement, Haristone a très vite été annoncé comme une recrue de choix pour le rap français : avec un freestyle Booska’P, plusieurs articles dans Mouv’, Raplume et Génération qui lui sont consacrés, la carrière du rappeur semblait assez, voire très bien partie. Mais le sort, ou plutôt l’industrie musicale, en a décidé autrement.

Au détour de litiges avec son label, d’un manque de soutien certain de son entourage professionnel et d’une pause qui semblait nécessaire, Haristone semble avoir peu à peu disparu des radars. Si son dernier album en date «La vie en stone» dévoilé à la fin mars 2020 a reçu un succès plutôt important, notamment grâce au morceau Partir loin qui cumule aujourd’hui plus de 3 millions de streams spotify, le rookie à l’avenir prometteur est pourtant resté assez discret. Si son dernier single chanté Si tu me mens dévoilé en 2021 a lui aussi reçu un accueil chaleureux, depuis, Haristone semble s’être tourné vers une autre voie, celle du silence.

Et malheureusement, Haristone n’est pas un exemple isolé : K-Point est lui aussi un artiste qui semble avoir mis sa carrière en suspens. Rappelez-vous : le 30 juillet 2018, il avait braqué les charts de l’été avec son compère Ninho sur leur track «Ma 6t a craqué», qui cumule aujourd’hui le chiffre ahurissant de plus 82 millions de streams spotify. Depuis, l’artiste a opté pour un rythme de production assez intense : avec un premier album studio dévoilé en 2019, puis un deuxième l’année suivante, le rappeur à la guitare électrique n’a cessé de proposer des dizaines de morceaux à ses auditeurs, et ce, accompagné par des chiffres très satisfaisants. Pourtant, et depuis ce dernier projet NDRX, le rappeur n’a dévoilé qu’un simple single sur la compilation de son label Rec 118, et quelques apparitions en featuring seulement.

Pourtant, au-delà d’une simple baisse de production de la part des artistes, ces trajectoires sont aussi révélatrice des exigences de l’industrie musicale francophone : à l’ère des sorties massives chaque vendredi et des nouveaux talents qui semblent faire leur apparition quasi quotidiennement, le silence est très vite devenu synonyme de disparition dans la scène rap francophone. Pourtant, si ces artistes sont en effet bien plus discret qu’auparavant, rien ne laisse penser qu’ils ont quitté l’industrie musicale : peut-être ont-ils simplement opté pour une autre voie loin des projecteurs, comme l’avait déjà fait Haristone lorsqu’il avait écrit Soldat pour Aya Nakamura, par exemple. Ou peut-être on-t-il décidé de mettre de côté la musique, et si c’est le cas, on espère sincèrement que cette pause restera temporaire.

Le cas Karmen : gérer musique et santé

Karmen, c’est un peu le couteau suisse du rap français : autant à l’aise dans une carrière solo grandissante que dans la réalisation de morceaux, dans la topline ou dans l’écriture pour d’autres artistes, il a grandement contribué à la bonne santé du rap français de ces dernières années. Sa carrière, il la débute au pied des alpes, à Grenoble, avec ses compères Samy Ceezy, Theo Juice ou encore un certain Mister V. Avec cet entourage aussi inspiré que productif, Tortoz enchaîne les rencontres et les sessions studio, et ce jusqu’à sortir des projets de plus en plus remarqués : New Ventura, sorti en 2018, lui déjà l’étoffe d’un futur grand. Pourtant, celui que l’on appelait jusqu’à l’année dernière Tortoz a connu plusieurs mésaventures et a vaincu une grande épreuve : celle de la maladie, et plus particulièrement un cancer qui l’a obligé à mettre en suspens son travail pendant plusieurs mois.

Pourtant, après quelques absences contraintes et une bataille aujourd’hui vaincue, Tortoz n’a pas perdu l’envie ni la détermination et a continué, coûte que coûte, à continuer de faire de la musique. Alors comme pour signer un nouveau départ, il annonçait à la fin de l’année dernière l’emprunt du nom de sa grand-mère, Karmen, comme la base d’un nouveau départ, et donc, d’une nouvelle musique. S’en suivit deux clips de haut vol et un brillant projet qui ne présage que du bon pour la suite.

Un parcours qui n’est pas sans rappeler celui de Prince Waly, qui après la sortie de son deuxième projet solo BO Y Z fut lui aussi confronté à la même maladie que son confrère Karmen. Une épreuve qui l’a également contrait de mettre la musique entre parenthèses pendant plus de deux années, avant de revenir sur le devant de la scène avec Moussa, un album largement ovationné et très souvent considéré comme l’un des meilleurs de l’année précédente.

Le cas La Squale : Case Prison

Moha La Squale, c’était au départ ce qui semblait être une belle histoire. Un jeune issu d’un quartier défavorisé qui laisse de côté le trafic de stupéfiants pour se découvrir une passion dans l’actorat au travers de rôles sur les planches et devant la caméra, ça résonne aujourd’hui presque comme le scénario d’un film français à l’originalité relative. Car dans la réalité, celui qui s’est érigé comme une futur star du rap français en 2018 avec une série de freestyle et un premier album ovationné semble plutôt être un dangereux personnage : mis en examen en 2021 pour violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations sur différentes victimes, La squale a depuis quitté les séances studio pour les centres de détention.

Les faits remontent à l’année 2020, lorsque six de ses anciennes compagnes ont progressivement mis en cause le rappeur pour des motifs de violence aussi bien physique que psychologique. Et ça, c’est sans compter sa dernière mis en examen pour viol vis-à-vis d’une autre ex-compagne en 2022. Depuis, le rappeur est placé en détention provisoire pour non-respect de son contrôle judiciaire, et continue avec une certaine audace de sortir des morceaux regroupés dans son album «L’appache» sorti en avril 2022.

Ce parcours comporte sensiblement des points communs avec celui du rappeur Yuzmv, qui au début de sa carrière en 2019 portait une musique innovante et acclamée par le public, avant de voir sa carrière ternie par plusieurs accusations d’harcèlement sur mineures et de comportements déplacés. Des accusations qu’il réfute en bloc, et qui ne l’empêchent pas de continuer tranquillement sa carrière en sortant de nouveau singles, un nouvel album l’année dernière et en prévoyant même une tournée pour 2024.

Alors entre pauses que l’on espère temporaire, explosions que l’on a longtemps attendu, très regrettables démêlés judiciaires et obstacles surmontés, voilà ce que sont devenus, cinq an plus tard, les espoirs les plus solides du rap français de 2018, entre carrières exemplaires et parcours plus laborieux.