Que va faire Booba sans Instagram et Twitter ?

Booba sans Twitter ni Instagram

Les réseaux sociaux et Booba c'est une histoire compliquée... Mi-juillet, le rappeur s'est encore vu banni du réseau social Instagram. En effet, lui qui postait via le compte de son ancien média OKLM, a été suspendu. Il est impossible de savoir d’où viennent les signalements qui ont mené à la suspension du compte Instagram de Booba, mais il y a des chances que cela soit des répercussions directes des attaques et clashs qu'il a récemment eu avec des influenceurs issus de la téléréalité comme Maeva Ghenam, Dylan Thiry, Marc Blata et Magali Berdah ou encore avec Gims et sa femme Demdem. Il était revenu avec un tout nouveau compte Insta qui a marqué puisqu'il a mis une photo de chat qui a amusé les internautes.

En ce début août, nouvelle aventure pour le Duc puisqu'il n'a désormais ni Twitter ni Instagram. On imagine encore une fois que cela est sûrement dû à des signalements liés à ses clashs et à sa "guerre" contre ce qu'il appelle les "influvoleurs" différents influenceurs qui arnaquent et fraudent (CPF, drop shipping...) et dont sa principale cible est Magali Berdah.

Sur ses réseaux, en plus des posts promos liés à sa musique, les artistes de son labels, ses activités, le rappeur diffusait des communiqués liés aux affaires judiciaires qui entourent son combat contre les influenceurs et aussi beaucoup de témoignages ou de posts visant directement entre autre Magali Berdah, Marc Blata, Nadé Blata ou encore Dylan Thiry.

Pour ce qui est de Twitter, visiblement Booba aurait lui-même décidé de rendre inaccessible son compte d'après Le Parisien . Désormais, B2O dispose de son compte Facebook et de son compte TikTok.

Gros soutien pour le Duc

Pour les twittos et les fidèles ratpis, Booba est victime de censure de la part des réseaux, alors que pour eux son combat contre les influenceurs est important puisqu'il dénonce des arnaques dont sont notamment victimes les jeunes. Parmi ses soutiens, on retrouve également Lartiste qui défend le patron du 92i :

Que va faire Booba sans ses réseaux ?

On imagine que Booba reviendra d'une manière ou d'une autre sur Instagram et Twitter. Mais en attendant que pourrait donc faire le Duc en cette période estivale ? On a imaginé quelques idées plus ou moins réalistes :

Profiter encore plus de la vraie vie

Comme on peut le voir dans ses stories, Booba profite avec ses enfants Luna et Omar de sa vie à Miami. Avec tout ce temps libre sans les réseaux, on l'imagine profiter encore plus, taper des cahiers de vacances avec ses enfants, aller à la plage, kiffer quoi.

Devenir détective privé

Le mec a tellement de dossiers sur tout le monde et un réseau de malade, qu'il pourrait clairement devenir le détective privé le plus chaud de Miami.

Trouver le love dans "L'amour dans le pré"

Booba va débarquer dans l'émission présentée par Karine Le Marchand, en mode célibataire fragile en lâchant punchline sur punchline : "J'ai laissé mon cœur ouvert, Pensant que tu n'allais rien voler", "Nos cœurs battent trop vite, on va se crasher"... Devant des millions de téléspectateurs qui découvrent cette facette lover du Duc.

Sauver les animaux

Il ouvre son chenil pour sauver les animaux, une sorte de Spa à la Booba, comme il l'avait annoncé dans 92i Veyron : "Nique ta fondation de merde j'préfère sauver les animaux."

Vald et Booba se sont bien clashés et de de leur petite guerre naissait un projet commun ? Genono a consacré un article à cette hypothèse (peu probable) à lire ici.

Préparer son combat contre Rohff

Visiblement la guerre entre les deux artistes n'est pas terminée et un accord commun pour un combat aurait été trouvé :