Quel est le meilleur projet de PNL ?

Avec quatre projets publiés entre mars 2015 et avril 2019, PNL s’est constitué une discographie courte mais extrêmement solide. A l’heure actuelle, personne ne sait réellement si celle-ci s’est refermée avec Deux Frères, ou si une cinquième sortie viendra compléter la liste au cours des prochains mois ou des prochaines années. Les fanatiques du groupe patientent donc en réécoutant encore et encore Que La Famille, Le Monde Chico, Dans La Légende, et Deux Frères, continuant à faire gonfler les chiffres d’écoute de chacun de ces projets.

Un débat agite les auditeurs depuis des années : quel est le meilleur de ces quatre projets ? S’il n’existe pas de réponse définitive, et que l’attachement que l’on éprouve envers un album dépend beaucoup du moment de notre vie où on l’a découvert et écouté, on peut tout de même prendre le temps d’analyser les arguments de chaque camp. Que La Famille parce que c’est le premier, et donc nécessairement le plus important ? Le Monde Chico parce que c’est celui avec lequel le phénomène a explosé ? Dans La Légende pour le passage du groupe dans une autre dimension ? Ou bien Deux Frères, l’album de tous les records ?

Mars 2015 : Que La Famille

Quasiment confidentiel au moment de sa sortie, Que La Famille a été un véritable choc pour les auditeurs qui ont eu la chance de le découvrir en temps réel. A l’époque, le groupe est suivi par un nombre extrêmement restreint d’utilisateurs sur les réseaux sociaux, et ceux qui se plongent dans l’univers de PNL ont encore tout à comprendre : on se questionne sur l’identité de ces deux frères, on cherche à comprendre leur histoire personnelle et familiale visiblement complexe, et surtout, on se questionne sur leurs influences artistiques.

Que La Famille reste le projet préféré de la plupart de ceux qui ont découvert le groupe avec ce disque, présenté à sa sortie comme un album, puis requalifié en tant que mixtape ou EP. Quel que soit le format qu’on lui attribue, c’est clairement le projet qui sent le plus le bitume, avec deux rappeurs collés au terrain, qui racontent un quotidien assez misérable, et décrivent de manière assez inédite dans le rap français ce fameux “spleen du dealer” qui sera tant commenté par la suite.

Réecouter Que La Famille aujourd’hui est particulièrement intéressant quand on connaît la suite de l’histoire, d’abord parce que tout l’univers du groupe est déjà présent (Mowgli, Simba, la jungle, le zoo, le détachement vis-à-vis du rap-game, etc ; ensuite, parce que la discographie complète de PNL raconte une véritable histoire. Dans l’album QLF, on suit deux superstars en devenir qui ne savent encore rien de leur destinée. Avec des années de recul, on peut quasiment l'interpréter comme une véritable origin-story.

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : c’est celui de la découverte, et c’est donc obligatoirement le plus authentique ; on y entend Ademo et N.O.S se raconter à une époque où le rap n’est qu’un pari qui ne leur a absolument rien rapporté, et où les perspectives d’avenir n’existent pas ; c’est certainement le plus avant-gardiste, tant la proposition artistique est en décalage avec le rap français de l’époque.

Pourquoi il faut savoir raison garder : certains le considèrent comme un brouillon de ce qui sera produit ensuite ; c’est le projet le moins ambitieux de la liste ; les prods sont pour la plupart des type-beat ou des instrus récupérées sur Youtube , et n’ont donc pas le côté sur-mesure de certains morceaux de Dans La Légende ou Deux Frères.

Octobre 2015 : Le Monde Chico

Malgré la sortie confidentielle de Que La Famille, l’engouement autour de PNL grimpe rapidement au printemps et à l’été 2015. Les premiers extraits du projet suivant sont dévoilés à partir du mois de mai, et la publication du single Le Monde ou Rien en juin, avec son clip tourné à la Scampia (Naples) en pleine hype Gomorra est un choix décisif qui finit d’attiser la curiosité du public et des observateurs.

A l’époque, la stratégie du groupe est inédite : aucune interview, aucune promo en dehors des clips, aucun featuring (en dehors des proches de Corbeil-Essonnes), et le choix, pas évident en 2015, de refuser les avances des maisons de disques . L’album est un carton : un peu moins de 16000 ventes en première semaine, ce qui est énorme pour un groupe indépendant à une période où le streaming n’est pas pris en compte. Surtout, PNL confirme la singularité de sa proposition artistique, et creuse un peu plus l’histoire des deux frères.

Toujours très introspectifs, leurs textes poursuivent l’exploration du psyché de deux adultes pas totalement sortis de l’enfance, ce qui contribue à créer un lien fort avec leur public. Quelle que soit notre âge, notre vécu, ou notre milieu de provenance, on s’identifie forcément, d’une manière ou d’une autre, à l’une des thématiques traitées par Ademo et N.O.S : la nostalgie de l’enfance, la mélancolie, la solitude, le nihilisme, l’absence de confiance envers l’être humain, l’espoir de lendemains meilleurs, etc.

C’est aussi durant cette période que PNL va définir une caractéristique visuelle qui va devenir sa marque de fabrique. Là où on connaissait surtout le groupe pour ses clips scénarisés un brin théatraux avec énormément de ralentis, on commence à mettre le pied dans des décors inédits (Le monde ou rien) et totalement inattendus (Oh Lala).

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : Pour l'enchaînement Mexico - Porte de Mesrines - Dans ta rue ; Parce que beaucoup de monde a découvert PNL avec ce projet, et qu’il a donc une valeur sentimentale particulière pour certains ; C’est le dernier projet du groupe avant son explosion, et c’est donc la dernière fois qu’on entend Ademo et N.O.S dans une posture de mecs qui ne savent rien du succès qui les attend.

Pourquoi il faut savoir raison garder : On peut le considérer comme un projet de transition entre la genèse du groupe (Que la Famille) et sa consécration (Dans La Légende) ; Certains n’ont toujours pas pardonné l’écart spectaculaire entre les oreilles sur le visuel de la cover ; Les prods sont là aussi des titres récupérées à droite, à gauche sur le net , ce n’est donc toujours pas du sur-mesure (mais si les choix sont aussi bons, est-ce vraiment important ?)

Avril 2019 : Deux Frères

Y a-t-il vraiment besoin de présenter cet album et son impact ? Le clip sur la Tour Eiffel, la première semaine à 113K, le million de ventes, les dix singles de diamant, etc. Deux Frères est l’album de tous les records et de tous les superlatifs, et s’il devait réellement constituer la dernière ligne de la discographie du groupe (dur d’y croire, mais on ne sait jamais), il s’agirait clairement de la meilleure manière de conclure l’histoire. La seule fausse note est dûe à la pandémie qui va frapper le monde un an plus tard, et donc bouleverser la tournée du groupe.

Sur le plan des sonorités, PNL continue de faire évoluer sa proposition, avec le mérite de ne pas hésiter à expérimenter des choses nouvelles et potentiellement déconcertantes (Menace, Déconnecté), y compris sur les singles (Au DD n’était pas le choix le plus évident pour lancer la promo du projet). Quelques grands classiques du groupe sont toujours présents, comme le titre à l’inspiration funk (91’s rappelle le titres PNL présent sur Que La Famille), les atmosphères plus planantes, ou les morceaux orientés rap (Deux Frères, Celsius).

Deux Frères va encore plus loin dans le récit de l’histoire d’Ademo et N.O.S, avec des titres extrêmement personnels et une dose maximale d’introspection. Le titre éponyme en est la meilleure illustration, mais c’est le cas tout au long de la tracklist : Chang, Zoulou Tchang, Déconnecté, etc. Malgré des objectifs réaffirmés (“on a des ambitions herculéennes”), on observe tout de même une grosse inversion dans le rapport de PNL à la célébrité et au succès (“le chemin n’est plus le même maintenant qu’on a le monde”), et si la mélancolie des débuts est toujours présente, elle semble mieux comprise et donc acceptée comme une fatalité (“même si j'meurs sur une plage, j'suis niqué pour la vie”).

Pourquoi c’est potentiellement le meilleur : c’est le plus ambitieux, mais aussi certainement le plus abouti ; c’est celui qui plonge le plus profondément dans l’histoire des deux frères, et qui finit de lever le voile sur leur vécu ; des titres comme Déconnecté et Menace ne ressemblent à rien d’autre dans la discographie du groupe ; Deux Frères marque un tournant dans le rapport d’Ademo et N.O.S au monde et au succès.

Pourquoi il faut savoir raison garder : parce que c’est l’album qui a eu le plus de succès, c’est relou si on aime être en marge et à contre-courant