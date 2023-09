Quel est vraiment le premier morceau de rap français de l’histoire ?

"Rap français, je suis ton père"

Patrick Bruel n’aura pas laissé que des bonnes choses à la musique française : de Casser la voix à son feat avec La Fouine, il a clairement fait souffrir du monde . D’après ses dires, il aurait tout de même apporté une contribution majeure au monde du 4ème art, en important le rap en France dans les années 80. Cette affirmation date de 2013 au cours d’une interview du chanteur chez nos confrère belges du journal Le Soir , mais elle a été rediffusée sur les réseaux sociaux ces derniers jours -l’affaire Médine a fini par fatiguer tout le monde, et la polémique Freeze Corleone n’a pas encore vraiment commencé, il faut bien trouver autre chose pour occuper les débats en attendant. En résumé : ce bon Patrick a produit le titre Chacun fait c’qui lui plait du groupe Chagrin d’Amour en 1981. Ce serait le premier titre rap francophone de l’histoire. Patrick serait donc le daron de tous les rappeurs actuels. Patrick serait donc le daron de tous les rappeurs actuels.

Patrick Bruel a d’ailleurs explicité la question au micro de RTL en mai dernier, affirmant à nouveau sans détours être l’un des géniteurs du rap hexagonal : “On rentre de New-York, avec Gérard (ndlr : Gérard Presgurvic, auteur et compositeur), on fait des chansons. À un moment donné, il y a cette chanson [...] qui me plaisait beaucoup et dont je voulais absolument faire la maquette. Gérard me dit : non, avec cette chanson, il faut faire un rap. On vient de passer un an et demi à New-York, on a écouté que du rap, on arrive en France, y’a pas de rap, y’en a jamais eu en français. Ça serait le premier rap français ! Est-ce que vous vous rendez compte ? On se rendait pas vraiment compte, on l’a fait quand même, et on a ouvert quelque chose”.

La théorie de Patrick Bruel est tout de même mise à mal par des déclarations contradictoires, comme l’explique France Info , d’après qui “Patrick Bruel n'était pas en studio au moment de l'enregistrement, n'a donc pas produit la chanson au sens artistique, et ne l'a pas non plus produite au sens financier, c'est-à-dire qu'il n'a pas investi d'argent. D’ailleurs, il n'apparaît pas dans les crédits de la chanson”. Patrick est-il donc réellement le père biologique du rap français ? Faut-il prévoir un test ADN ? Que s’est-il vraiment passé lors de son séjour à New York en 1980 ? A-t-il consacré ses jeunes années à faire la coupole dans les rues du Bronx ?

Étudier toutes ces questions serait probablement passionnant, mais on va se concentrer sur une dimension un peu plus intéressante du sujet :

Peut-on vraiment considérer "Chacun fait" comme du rap ?

Tout dépend des standards avec lesquels on définit le rap. Dans les années 70, la musique funk est en pleine évolution : la méthode classique, avec beaucoup d’instruments joués par de véritables musiciens, laisse peu à peu sa place à une nouvelle école, et à l’utilisation de boîtes à rythmes, de synthétiseurs, et de platines. C’est dans cette mouvance que s’inscrivent les pionniers du hip-hop comme Fatback Band, Sugarhill Gang ou Trouble Funk. Le titre Chacun fait, clairement plus orienté funk que rap, s’inspire donc de ces groupes.

C’est plutôt l'interprétation du morceau qui permettrait d’identifier ce titre comme un morceau rap, mais là encore, tout est une question de grille de lecture. Cette manière de déclamer le texte rappelle évidemment celle des véritables rappeurs quelques années plus tard, mais là encore, elle se rapproche de ce qu’ont pu faire les groupes américains de funk à partir de la deuxième moitié des années 70. La variété française du début des années 80 s’inspire beaucoup de la mouvance funk, et reprend régulièrement ce type d'interprétation : Bibi Flash , Elegance , et même Gérard Jugnot s’essayent à ce genre hybride entre funk et rap.

Les autres premiers titres de rap français

Si l’on veut absolument considérer Chacun fait comme un morceau rap, on ne peut cependant pas le considérer comme le premier de l’histoire en France. Un an plus tôt, Pierre-Edouard publiait en effet A mon âge déjà fatigué , un titre avec le même type d’ingrédients, et une interprétation elle aussi proche de ce que l’on appellera plus tard le rap. Même chose pour Plastic Bertrand avec Stop ou encore , qui pourrait, au même titre que chacun fait, revendiquer la position de précurseur du rap en France.

Au-delà des questions de sonorités et de rythmiques, c’est surtout l’absence totale de lien avec la culture hip-hop qui empêche d’affirmer de manière tranchée qu’il s’agit de rap. Le début des années 80 marque en effet l’émergence de toute une nouvelle culture en France. La partie visible de l’iceberg est bien entendu l’émission H.I.P H.O.P de Sidney, mais l’animateur consacre également une émission radio à la musique rap (Radio 7), tout comme Dee Nasty (Radio Nova) et même Phil Barney. En dehors des circuits médiatiques, les premiers véritables rappeurs commencent également à devenir actifs. Des différents acteurs prenant part à la création de Chacun fait, aucun n’a de lien avec cette mouvance naissante.

La frontière entre les dérivés de funk du début des années 80 et le début du rap à proprement parler reste assez floue, il n’y a donc pas d’unanimité au sujet du nom du tout premier rap en français de l’histoire. On peut citer Fab Freddy Five avec la face B de Change th beat en 1982, mais il est américain, et malgré un état d’esprit qui tend franchement vers la culture hip-hop, les sonorités du morceau restent très funky. Les premiers rappeurs français n’enregistrent pas de morceaux, ce qui rend la datation encore plus complexe : ils improvisent, d’abord en anglais (ou plutôt en yaourt) puis en français. Les premiers enregistrements seraient donc ceux de Dee Nasty en 1984 avec Paname City Rappin’.

En conclusion, des éléments permettant d’affirmer que Chacun fait est bien le premier titre de rap en français existent, mais il faut les prendre avec du recul. D’autres titres, interprétés par Pierre-Edouard ou Plastic Bertrand, pourraient également prétendre au statut de premiers raps en français. Enfin, il est difficile de dissocier la musique rap de la culture hip-hop, à laquelle Chacun fait n’est liée d’aucune manière. On ne peut tout de même pas nier des éléments communs entre le morceau de Chagrin d’Amour et la musique rap qui émerge dans les années 80. On ne peut pas non plus affirmer de manière franche et définitive qu’il s’agit de la matrice du futur rap français : tout est une question de grille de lecture.