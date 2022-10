Quelle soirée Halloween avec les rappeurs français ?

Fête païenne à l’origine, Halloween est devenue une tradition aux Etats-Unis, avant de s’exporter progressivement dans le reste du monde. Aujourd’hui, le 31 octobre est une date célébrée par des millions de français. Pour les enfants, c’est l’occasion de se déguiser, de se gaver de bonbons, et de faire des conneries ; pour les adultes, c’est un bon prétexte pour faire la fête, se mettre des murges, et s’habiller n’importe comment ; pour les commerçants, c’est un bon moment pour pousser à la consommation ; et sur petit et grand écran, c’est un festival de mauvais slashers et de jumpscares.

Le rap français s’inspire régulièrement d’univers cinématographiques horrifiques, que ce soit dans les clips (exemple : Swift Guad - Hémoglobine ), dans l’imagerie (Menace Santana), à l’occasion de punchlines spectaculaires (“moi j'tue toute l'année, qu'est-ce que j'm'en fous d'Halloween ?”, de Don Choa) ou même de discographies complètes (VII). Pour passer une bonne soirée d’Halloween, on imagine donc qu’il n’y a rien de mieux que de se trouver en compagnie d’un rappeur fan de films d’horreur. A quoi ressemblerait un 31 octobre avec Kalash Criminel, Orelsan ou Menace Santana ? Suivez le guide.

Kalash Criminel

Comment se passe la soirée : Oubliez le “trick or treat ?”, ou le gentil “un bonbon ou un sort ?” avec un grand sourire et un seau orange tendu. Avec Kalash Criminel, c’est beaucoup plus direct : “donne tous tes bonbons. Tout de suite”. Pas de discussions, juste un grand coup de pression.

Comment il se déguise : Il fout une cagoule, et si on lui demande en quoi il est déguisé, il répond “en Siboy”.

Le film d’horreur pour Halloween : Massacre à la tronçonneuse, parce que Leatherface est un mec qui ne fait pas de détails et ne prend pas le temps de tergiverser : “tu viens au Texas, tu te fais agresser, qui t’a invité ?”

Gims

Comment se passe la soirée : en ne souhaitant ni joyeux Halloween, ni bonne année.

Comment il se déguise : en triple-platine, il ne sait même plus quel effet ça fait .

Le film d’horreur pour Halloween : Paranormal Activity (2017), le film d’horreur le plus rentable de tous les temps, avec un retour sur investissement de plus de 1.300.000%, ce qui correspond à peu près aux scores des albums de Gims

Kekra

Comment se passe la soirée : A base de “t’en veux combien ?” et de “ils veulent des 10 balles, mais c’est 20 balles pour le minimum”. Halloween est la seule nuit de l’année pendant laquelle Kekra stoppe ses activités habituelles pour se transformer en marchand de bonbons. Dragibus, harlequins, schtroumpfs, et même Mentos : passez vous faire servir, il y en aura pour tous les ienclis.

Comment il se déguise : Bah avec un masque.

Le film d’horreur pour Halloween : La nuit des masques, évidemment, aussi bien pour le titre du film que … bon, on va pas se mentir, c’est juste pour le titre.

Vald

Comment se passe la soirée : un flingue, une station-essence, 2-3 fans trop pressants, et une caissière siliconée.

Comment il se déguise : ça fait des années que tout le monde le bassine en le comparant à un tueur en série ou à un mec qui aurait pu jouer le rôle du Riddler dans le dernier Batman, à ce niveau là, pas besoin de déguisement pour effrayer sa voisine.

Le film d’horreur pour Halloween : la série Dahmer sur Netflix, autant faire les choses à fond.

Orelsan

Comment se passe la soirée : sur un canapé avec deux potes, du pop corn et une pile de vieux DVD d’horreur (l’abonnement Netflix a sauté quand Gringe a oublié de payer la facture).

Comment il se déguise : de base en rien, mais il finira la soirée déguisé en Chopper, ces personnages de One Piece aux pupilles hyper dilatées, auxquels il ressemble quand il est déchiré .

Le film d’horreur pour Halloween : Kaïro, parce qu’Orelsan est un grand fan de culture japonaise, et que l’histoire d’un site internet qui pousse les gens au suicide, c’est suffisamment proche de la réalité des réseaux sociaux pour faire flipper.

Jason Voriz

Comment se passe la soirée : le connaissant, autour de quelques packs de bière et quelques joints. Particularité : si la soirée se passe en Thaïlande, prévoir le tour de tous les clubs de strip “et plus si affinités” du coin, Voriz connaît forcément le big boss ou la maquerelle.

Comment il se déguise : avec le masque de hockey de son homonyme Jason, comme dans le clip de Va bien falloir .

Le film d’horreur pour Halloween : Vendredi 13, évidemment, puisqu’en plus d’emprunter son nom au personnage principal, Jason Voriz a parsemé sa discographie de références à Crystal Lake.

Menace Santana

Comment se passe la soirée : Rien de particulier, Halloween est un soir comme un autre pour Menace Santana, qui se promène toute l’année avec un masque de citrouille et une machette.

Comment il se déguise : Avec le masque d’Aku Aku , parce que Menace arrive “ masqué comme dans Crash Bandicoot ” (ce qui est d’ailleurs une référence de vieux, mais qui sait quel âge a vraiment Menace Santana ?)

Le film d’horreur pour Halloween : On aurait pu opter pour Halloween pour le morceau “Michael Myers”, mais le film le plus représentatif du personnage serait plutôt Halloween 3, le seul de la saga qui ne fait pas intervenir le tueur emblématique. Loin d’être un grand film d’horreur, il vaut quand même le coup pour cette scène , certainement la meilleure utilisation cinématographique d’une citrouille que vous pourrez voir dans votre vie.