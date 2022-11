Qui de Ronaldo ou de Messi a gagné la partie d'échecs ?

Le duo légendaire du football Ronaldo et Messi apparaissant dans la dernière campagne de Louis Vuitton plus rivaux que jamais. Si l'on sait que cette rivalité mythique sur le terrain n'en est pas une dans la vie de tous les jours, la photo des deux joueurs en train de s'affronter lors d'une partie d'échecs sur une valise monogrammée de la maison a connu un succès mémorable.

"Victory is a State of Mind"

C'est le mantra utilisé par Louis Vuitton dans cette campagne shootée par la photographe portraitiste américaine Annie Leibovitz. Déjà en proie à un énorme succès sur les comptes Instagram de la marque ainsi que celui de Lionel Messi, sur celui de Cristiano Ronaldo, qui est la personne la plus suivie au monde sur le réseau social, il bat encore un nouveau record avec la photo la plus likée d'une personnalité du réseau social. Au moment où vous écrit (lundi matin 21/11) : plus de 35 millions.

Alors, qui a gagné ?

Si on se concentre sur la partie d'échecs en elle-même ainsi que les pions, certains experts du jeu ce sont rendus compte qu'ils avaient déjà vu cette disposition exacte quelque part.

En effet, il s'agit d'une réplique parfaite de la partie d'échec entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura, deux des meilleurs joueurs d'échec au monde. Ils avaient disputé cette partie en 2017, qui s'est conclue par un très significatif match nul.

On peut parfaitement comprendre cette interprétation de la partie d'échecs à travers la rivalité qui dure depuis 16 ans entre Messi et Ronaldo. Un message aussi pour les fans qui se battent depuis des années, pour élire le GOAT : les deux joueurs sont différents, arrêtons de les comparer et profitons de leurs derniers moments de football. En plus, dans de nombreuses interviews, on découvre qu'ils ne ressentent aucunement cette rivalité dans la vraie vie, Cristiano Ronaldo le qualifie même "comme l'un de ses teammates".

Même s'ils s'apprécient et se respectent, ils n'étaient malheureusement pas ensemble pour tourner la campagne, ce que l'on peut comprendre étant donné leurs plannings respectifs.

Avec cette campagne, Louis Vuitton frappe très fort en période de Coupe du Monde polémique.