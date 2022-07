Qui est Beendo Z et pourquoi se démarque-t-il ?

Pour résumer, on est face à un rappeur de 23 ans venu de Saint-Gratien dans le 95, qui commence tranquillement à faire parler de lui et à cumuler les streams. Plutôt axé drill avec un univers très street, il rappe depuis cinq ans, a de solides références (on va y revenir), et a tout ce qu’il faut pour franchir un cap au cours des prochains mois. Son premier projet, intitulé L'Élu, est sorti au milieu du mois de juin, confirmant ce qu’on avait entrevu de prometteur sur la période 2020-2021, et diversifiant sa proposition artistique avec un panel de sonorités assez large. Son public a suivi en masse (3 millions de streams cumulés) et sa fan-base grossit semaine après semaine.

À la première écoute, Beendo Z ne donne pas le sentiment d’être particulièrement différent des centaines de rappeurs qui ont pris le train de la drill. Choix des prods, interprétation, imagerie : jusqu’ici, le gratiennois n’a pas révolutionné le genre. En revanche, il se démarque réellement dès que l’on tend un peu l’oreille pour se pencher sur ses textes. Entre second degré et sens de la punchline, Beendo Z est particulièrement efficace dans son écriture, qui constitue une importante plus-value artistique.

Sa particularité : une écriture efficace avec un bon sens de la formule

C’est surtout sa capacité à voir le monde avec une extrême simplicité qui frappe l’esprit de l’auditeur. Là où un rappeur basique aurait posé “je veux être riche / je veux des millions / je veux être blindé”, Beendo Z exprime les choses autrement : “j’apprécie l’idée d’être riche, je l’ai mis dans ma liste de choses à faire”. Il transforme ainsi un rêve commun avec peu de chances de réussite, nécessitant potentiellement énormément de temps et de travail, en action aussi simple que de faire des courses ou aller chercher son courrier.

Même chose quand il évoque son rapport aux femmes : il lie parfois des notions sans aucun rapport entre elles, ce qui crée des formules inattendues, et donc des phases percutantes. Exemple : “je la baise même si son père c’est un terroriste”. Pourquoi ce rapprochement entre l’objet de son désir et un éventuel géniteur recherché pour son implication dans un attentat ? Son rapport à la gente féminine l’inspire particulièrement, à l’image de l’étonnant “j’ai pas signé au FC Satan, mais j’baise une sheitana dans des draps en satin”, une bonne illustration de sa science de la rime. En effet, Beendo Z met un point d’honneur à proposer des schémas de rimes suffisamment élaborés, avec un goût prononcé pour les assonances et surtout les allitérations.

Spécialiste en désamorçage

Autre point fort de son écriture : sa propension à la mise en abyme de sa musique. Beendo Z parle du rap, de ce qu’écoutent ses clients, de ses passages en studio, et parvient à regarder son propre travail avec un œil extérieur. Conscient de son statut de rookie, et de la nécessité de franchir un cap dans sa jeune carrière, il évoque ses objectifs avec son second degré caractéristique : “faut que je perce avant la sortie de GTA VI”. Surtout, il prend du recul sur son propre discours, et sur celui de ses collègues rappeurs. Le rap, grand marchand de sable qui vend de l’illusion à ses consommateurs, est le premier ciblé : “j'avoue, il rappe bien, l'frère mais est-ce que c'est vrai tout c'qu'il dit qu'il a fait ? Mais est-ce que c'est vrai tout c'qu'il dit qu'il a vu ? Il est passé où tout l'argent qu'il a fait ?”.

Avec ce type de réflexion, Beendo Z désamorce tout l’aspect sombre et dur de ses thématiques. S’il évoque régulièrement les histoires de rue, l’économie parallèle, ou les règlements de compte, il ne se pose jamais en figure ultime de la pègre, et concède volontiers qu’il y a plus chaud que lui … à une différence près : “ce que j’ai fait, ça se trouve tu l’as fait en pire, c’est juste que tu sais pas le raconter”.

De belles références

Cette écriture très instinctive trouve ses racines dans le passé d’auditeur de Beendo Z. Malgré son jeune âge, il a beaucoup écouté des artistes des générations précédentes, citant au cours de l’une de ses seules interviews, chez Konbini , les noms de Despo Rutti, Guizmo ou Hayce Lemsi. Dans des styles différents, tous trois ont construit leur réputation et leur carrière sur leur écriture. Despo est sans contestation possible considéré comme l’une des plumes les plus importantes de sa génération, avec un gros sens de la punchline, de l’ironie et beaucoup de jeu sur le sens des mots, autant de caractéristiques que l’on retrouve, toutes proportions gardées, chez Beendo Z. L’influence de Guizmo est moins directe, le rappeur parisien étant extrêmement porté sur l’introspection et l’aspect émotionnel, là où le gratiennois est encore assez pudique quand il s’agit de parler de lui. D’Hayce Lemsi, on retient le goût pour des couplets plutôt denses, et une bonne maîtrise de son interprétation sur des rythmiques rapides.

Avec sa maîtrise très naturelle des codes de la drill et son héritage des générations de rappeurs précédentes, Beendo Z a toutes les clefs en main pour s’imposer comme l’un des fers de lance de la scène actuelle. Son sens du second degré et son recul sur lui-même lui permettent de se démarquer du reste de ses confrères, et même si ses textes pourraient encore gagner en profondeur avec des récits plus personnels, sa maîtrise des schémas de rimes suffit pour le moment à donner de la couleur à ses textes. Avec un seul projet à son actif, il affiche déjà de belles promesses, et pourrait rapidement devenir l’un des noms incontournables du rap français.