Qui est La Peee, le jeune phénomène ?

Quel est le style de La Peee ?

Rappeur venu du Havre, La Peee a publié ses premiers freestyles à partir du mois d'août 2020. Avec ses textes denses et ses schémas de rimes complexes, c’est évidemment sa qualité technique et sa plume qui frappent l’auditeur à la première écoute. Assonances, allitérations, rimes multisyllabiques, toute la panoplie du petit technicien est déjà présente, et les mecs qui aiment surligner les syllabes en couleurs sur Rap Genius ont de quoi s’occuper avec ses couplets. Un exemple ? “A ma mère, j'ai laissé trop l'seum, trop d'fois laissée toute seule, ses yeux ont lâché trop d'sel” (Phénomène 5).

Attention cependant à ne pas le cataloguer parmi les kickeurs purs et durs : comme tout rappeur de sa génération, La Peee cherche à être un artiste complet. On a donc droit à des singles plus rythmés avec un brin de légèreté dans les thématiques, à de l’autotune, des titres chantés, etc.

Pourquoi fait-il autant parler ?

Hormis ses qualités techniques, La Peee a surtout marqué les esprits pour son jeune âge : avec seulement seize années au compteur lors de la publication du freestyle Diamant Brut, il a rapidement été vu comme un petit prodige. Difficile de dire si ses premiers morceaux lui auraient permis de se faire remarquer s’il avait 10 ans de plus au compteur. Entendre un artiste si jeune débiter des couplets avec autant de contenu est forcément surprenant. Ces dernières années, d’autres rappeurs ont fait parler alors qu’ils étaient encore mineurs. On pense par exemple au sevranais Walid , qui provoquait notamment le débat pour déterminer s’il écrivait réellement lui-même ses textes. Quelque temps plus tard, c’est Kanoé qui avait fait le buzz , avant de le concrétiser avec un début de carrière plutôt réussi.

Peut-il encore progresser ?

La Peee a déjà démontré de belles qualités, mais il a encore des lacunes inévitables sur certains plans : parfois trop fougueux en freestyle, ou rattrapé par le stress sur des performances en radio, il a tout de même su gommer progressivement les petits défauts et se professionnaliser. On espère tout de même que sa bonne palette technique sera mise au service d’un univers artistique suffisamment original, en évitant de mettre les pieds sur des terrains trop convenus, en particulier sur les singles (Pas d’âme).

Il possède donc une véritable marge de progression, et devra forcément s’appuyer sur les conseils de producteurs ou d’artistes plus expérimentés. Il devra notamment apprendre à canaliser sa hargne, très palpable, en particulier sur ses performances live, qui peut être une excellente arme, mais aussi devenir un problème si elle n’est pas bien géré, car comme disent les publicitaires : sans maîtrise, la puissance n’est rien. On lui pardonnera peut plus facilement des fautes de goût ou des erreurs grâce à son jeune âge, même si le public rap est parfois intransigeant avec ses artistes.

Ses coups d’éclat

Diamond Brut 0

Son premier freestyle publié sur Youtube, avec déjà de belles qualités : une ambiance très sombre, plusieurs changements de flow, une interprétation variée et maîtrisée, et déjà de la complexité dans les schémas de rimes … le tout, à seulement 16 ans.

Le Planète Rap de Kaaris

Une apparition courte sur une invitation de Kaaris, qui suffit à donner un peu de force et de crédit au début de carrière de La Peee. La performance n’est pas parfaite, mais elle est pleine de rage et d’envie, et permet de découvrir une facette très énergique de sa personnalité.

Desiigner remix

Pas facile de reprendre un titre emblématique de Freeze Corleone alors que ce dernier était au plus haut en termes de visibilité médiatique (ou en pleine tempête, selon le point de vue), pourtant La Peee s’en sort avec les honneurs. Mention spéciale pour la pose très sereine debout sur un panier de basket, un faux pas de côté et c’était le drame

Le freestyle dans Rentre dans le Cercle

Un passage obligatoire dans le rap français ces dernières années. Fianso est très enthousiaste, comme toujours, et s’interroge : “t’as quel âge, 16 ans ? Tu baises tout ! Qu’est ce que tu vas leur faire à 20 ans ?”

Le premier projet

Diamant Brut, une mixtape publiée en avril 2021, qui a constitué une bonne carte de visite pour La Peee, en attendant la sortie du premier album ce vendredi 9 septembre. Sorti le même jour que beaucoup de noms importants (1Pliké140, Naps, Djado Mado, Kekra, Lefa …), il ne trouve pas une grosse résonance médiatique, mais reste un bon moyen de découvrir plus en profondeur son travail.

L’album

Sorti ce 9 septembre, il est composé de 17 titres et s’intitule Le Phénomène. On y retrouve des featurings avec d’autres jeunes artistes (Larry, Kanoé, Zeguerre, Mayo, Kima), une tracklist assez variée, mais tout de même pas mal de rap, clairement ce qu’on attend le plus venant de lui. La plume est toujours présente, et certains passages se révèlent plutôt inventifs : “on mangera à deux sur le cake / j’monte sur un plan, j’ai deux survets / si tout s’passe bien j’ressors d’GAV moins deux enquêtes / à 6h20, y’a 200 keufs”.

Après une première mixtape efficace, La Peee continue donc à franchir les étapes. S’il continue à s’appuyer sur ses qualités d’écriture et qu’il parvient à développer de la bonne manière son univers, avec une personnalité artistique bien identifiable, il pourrait s’imposer comme l’un des rappeurs les plus solides de sa génération.