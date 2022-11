Qui est le Black Adam du rap français ?

L’univers cinématographique DC patauge beaucoup depuis une dizaine d’années, entre volonté de créer un univers étendu comparable à celui de Marvel, réussite critique de certains projets originaux, films clivants, et faux départs. Black Adam, porté par le quinquagénaire Dwayne Johnson, était vu comme le messie par certains fans de super-héros, et comme le point névralgique autour duquel pourraient s’articuler les futurs projets DC -c’était avant que le film ne se casse la gueule au box-office sans parvenir à enthousiasmer les critiques.

Cette sortie, c’est aussi l’occasion de nous poser une question d’une importance capitale : qui peut bien être le Black Adam du rap français ?

Publicité

La méthode la plus simple pour identifier le bon profil est de se baser sur les fameux pouvoirs de l’antihéros créé par Otto Binder et C.C Beck en 1945. Au nombre de 6, ils sont directement hérités de dieux égyptiens : Shou, Héro, Amon, Zéhuti, Aton, et Méhen. Pour ceux qui ont suivi, leurs initiales forment le mot SHAZAM, un nom dont l’invocation est la source de beaucoup de choses dans l’univers DC, mais c’est une autre histoire, que l’on vous contera un autre jour (ou alors lisez les comics, allez voir le film, ou checkez Wikipédia, bref, faites un effort et ne comptez que sur vous-même).

L'endurance et la résistance de Shou : Booba

Le premier pouvoir de Black Adam est peut-être le plus pratique : il s’agit d’un personnage particulièrement endurant, qui peut résister à quasiment tout type de privation. Non seulement il n’a pas besoin de se nourrir ou de tiser pour survivre, mais en plus, il peut tranquillement supporter une privation d’air : pas moyen de l’étouffer ou le noyer, même si un scélérat comme Sch essaye de lui faire chercher de l’air dans l’eau.

Quand on parle d’endurance et de résistance, difficile de choisir un autre profil que celui de Booba. Quoi que l’on pense du personnage ou de sa musique, tout le monde s’accorde à dire que la longévité de sa carrière est une anomalie dans le petit monde du rap français. Scandales, clashs, mauvaise réception critique, polémiques, Quarteron, Tariq Ramadan, Lumidee : personne n’est jamais allé à bout du rappeur. A notre connaissance, personne n’a essayé de le priver de nourriture, de l’étouffer ou de le confronter au vide spatial, mais rien ne nous garantit que ce serait suffisant pour mettre fin à sa carrière.

La rapidité d'Héru : Alkpote

Plus rapide qu’une Lamborghini, plus puissant qu’un F-35, Black Adam possède une vitesse surhumaine. Bien pratique pour faire ses courses le samedi après-midi sans y passer 2 heures, ou pour rallier à pied un instant Porte de Clichy - Porte de Vanves en évitant à la fois les bouchons sur le périph et la ligne 13 du métro parisien.

Pas mal de rappeurs français pourraient être cités : accélérations, fast-flow, prods à 130, 150 ou 180 bpm, carrières plus courtes qu’un tour de circuit à Monaco, etc. On préfèrera la rapidité d’Alkpote, pour deux raisons : d’abord parce que sans maitrise, la vitesse ne sert à rien, et que sur le plan technique, c’est toujours impeccable. Ensuite parce qu’il s’agit du seul mec qui peut poser “ j’éjacule vite, je suis si rapide” en toute décontraction comme s’il s’agissait d’un super-pouvoir que tout le monde rêverait d’avoir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La force d'Amon

Dans l’univers DC, Black Adam est l’un des rares personnages capables de rivaliser avec Superman en termes de puissance. C’est d’ailleurs l’un des grands arguments de la promo du film, avec un Dwayne Johnson au sommet de sa forme physique, et la promesse d’une confrontation entre les deux personnages dans un prochain long-métrage.

Quel rappeur français pour représenter la force ? Lacrim pour Force et Honneur, Busta Flex pour Ma Force ? On choisira Kaaris pour le fameux signe de la force, un geste qui le caractérisait beaucoup à l’époque d’Or Noir / Le Bruit de mon âme, et qui deviendra même viral sur les terrains de foot de l’Europe entière . Ce type de symbole est très représentatif des univers de héros, et aurait très bien pu s’intégrer aux chorégraphies de groupes de sauveurs type Power Rangers, même si on a du mal à imaginer Kaaris en costume moulant et casque intégral en train d’hurler “FORCE ROUGE, GO”.

La sagesse de Zéhuti : Ali

Black Adam n’est pas vraiment un cœur pur ou une âme angélique, mais la sagesse fait partie de ses principaux pouvoirs. Pratique pour établir des stratégies de combat, comprendre des langues inconnues sans avoir besoin de 4G pour utiliser Google Trad, ou encore prendre un air mystérieux en lisant des hiéroglyphes.

Quand on parle de sagesse dans le rap français, on pense forcément à Ali, auteur de trois albums solo empreints de philosophie, de spiritualité, et de morale -même si la notion de sagesse chez Black Adam est a priori très éloignée de l’interprétation qu’en fait le rappeur.

Le pouvoir d'Aton : Gims

La magie existe dans l’univers DC, ce qui est bien pratique pour faire des raccourcis scénaristiques et créer des situations fantastiques. Ce n’est pas un problème pour Black Adam, sur qui la magie n’a purement et simplement aucun effet. Mieux, il est capable de la manipuler et de s’en servir à ses propres fins : il peut par exemple se téléporter, faire sortir un lapin de son chapeau, ou encore faire tomber la foudre -bien pratique pour mettre la lumière sur Sevran en cas de coupure EDF, par exemple.

Son équivalent dans le rap français serait donc un mec capable de prier pour l’anéantissement de ses ennemis, d’invoquer leur destruction, et de réaliser trois albums double-diamant consécutivement, des chiffres paranormaux qui n’ont aucun sens dans le monde réel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Le courage de Méhen : Kalash Criminel

On termine avec un pouvoir indispensable pour tout super-héros de DC, Marvel ou autre : le courage. Black Adam ne connaît pas la peur, le doute, l’incertitude, en bref : se faire du mouron à propos de l’inflation, de la crise énergétique, de l’écologie, ou des prochaines pandémies, c’est pas son truc. Black Adam, il a pas peur.

Ajoutez lui un cagoule et une paire de Tim’ pour les écrasements de tête, et ça donne donc Kalash Criminel, un mec qui répond “bon courage” à des menaces avant de lancer le rire de Marcel Desailly.