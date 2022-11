Qui est Robdbloc, le rappeur à la plume et aux flows aiguisés ?

Robdbloc est loin d'être un rookie dans le rap. Depuis plusieurs années, il reste loin des projecteurs, dans son coin à perfectionner son art.

Il y a 5 ans déjà, il prouvait dans ses premiers morceaux qu'il avait la maîtrise de la rime et des placements. Début 2020, il commence sa série de singles "Appt", avec le 101, 202 et 303 puis enchaine avec deux EP, Appt 404 et Appt 505. Une sorte d'échauffement en quelque sorte. Dans cette série, on découvre un artiste techniquement très à l'aise. Par dessus tout, on sent qu'il a beaucoup écouté de rap et qu'il domine son sujet....

2022, l'année de la révélation ?

Début 2022, le public découvre Robdbloc dans un featuring très remarqué sur Memoria. Avec son collègue et également ami Jazzy Bazz, ils dévoilent un passe-passe agressif sur une prod de Johnny Ola, qui restera pour beaucoup l'un des morceaux mémorables du très bon projet de Jazzy. Depuis, on voit de plus en plus souvent Robdbloc.

Son arrivée au sein de l'écurie Goldstein lui permet de gagner en visibilité. Il apparait sur les toits de Brooklyn dans le Grünt #53 , à l'occasion de la sortie la Saboteur Mixtape. Puis il dévoile "Long Beach", un premier single pour teaser son EP. Sur une prod West Coast, en featuring avec Edge, il livre une prestation plus que convaincante pleine de promesses pour la sortie de son projet.

Un rappeur à suivre pour le futur

Les sept titres de Rien ne change annoncent une belle suite pour la carrière de Robdbloc qui semble enfin avoir décollé. Accompagné par un entourage qui remet le rap au cœur du jeu, tous prennent en assurance et trouvent un public dévoué, prêt à défendre leur projet (à l'image de Deen Burbigo en 2020, Edge en 2021 et Jazzy Bazz en 2022).

À une époque où de nouveaux rappeurs émergent tous les jours et où la musique devient parfois un gagne-pain plus qu'une passion, certains ont réussi à garder la motivation de produire du rap, du vrai. De plus en plus doué et lancé sur une dynamique assez productive, Robdbloc pourrait bien être la grosse révélation des prochains mois.

En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite...