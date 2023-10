Qui est Tuvok12, le youtubeur le plus vu de France ?

De son vrai nom, Tuvok Wassenberg est né au Pays-Bas et arrivé en France à l’âge de 7 ans et vit aujourd'hui à Toulouse. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Tuvok12 sur les réseaux.

Un ballon, un panier et des passants

En juin 2021, il explose sur TikTok et YouTube avec une vidéo et un concept simple : dans les rues de Toulouse, il pose une bouteille au sol en lançant un ballon de foot à des passants. Il en fait ensuite une compilation en ajoutant des notes sur 10 à chaque tir. La vidéo comptabilise aujourd'hui plus de 7,5 millions de vues.

Avec un contenu compréhensible par tous, en une seconde, et avec du suspens pour regarder en boucle ses vidéos, Tuvok12 a "cracké le code du format court. C'est avec cette recette qu'il compte une dizaine de Shorts à 100 millions de vues. Pour autant, la viralité et le succès de ses vidéos courtes ne se voient pas sur le reste de son contenu Youtube. Ses vidéos dans un format plus classique plafonnent autour des 10 000 vues.

Le roi du format court arrivera-t-il à surfer sur ce succès ?