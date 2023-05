Qui est Urde, et pourquoi on y croit ?

La catégorie “grand espoir du rap français” a droit quasiment chaque semaine à un nouveau candidat. Parmi les appelés, beaucoup de déçus, quelques confirmations, et un nouveau vivier de recrutement pour une prochaine saison Nouvelle École. Le rappeur auquel on s’intéresse aujourd’hui s’appelle Urde, et comme on ne peut rien souhaiter de pire à un artiste que d’être jugé par Niska, on va éviter de lui porter l'œil en le qualifiant d’étoile montante. On se contentera donc de dire qu’il s’agit d’un profil à suivre, et comme une bonne prescription se doit d’être argumentée, voici dix bonnes raisons de découvrir son univers (la huitième ne va pas vous étonner, c’est pas le but).

Il a d’excellentes références rap

Un bon auditeur ne fait pas forcément un bon rappeur, sinon Sidisid aurait eu une autre carrière, mais ça fait toujours plaisir de tomber sur un artiste avec de bonnes références. Contrairement aux rappeurs de la jeune génération, qui citent généralement la Sexion d’Assaut ou 1995 parmi les noms qui les ont poussé à se passionner pour le rap, Urde va chercher un peu plus loin, en citant Zekwevinho Ramos , le Despo Rutti de l’époque Arrêtez , ou encore la Fonky Family. On pourrait s’étonner de voir un petit jeune puiser ses références si loin dans le passé, mais l’explication est simple : même si on a tendance à le voir comme une petite pépite à peine sortie de l'œuf, Urde approche doucement mais sûrement de la trentaine. Rien d’illogique, donc à ce qu’il incorpore Karlito parmi ses modèles artistiques . Même quand il s’aventure du côté du rap US, on reste dans le bon goût puisque Big Pun ou Lil B sont namedroppés dans ses textes.

Un bon esprit critique

C’est peut-être une conséquence directe de ce que vous avez lu quelques lignes plus haut : Urde a déjà suffisamment d’années au compteur, il a notamment eu le temps d’observer et analyser en long et en large le game français. On ne va pas lui faire à l’envers, il a bien compris que beaucoup de contenus médiatiques étaient construits sur une subtile combinaison de vide, de néant et de vent. On porte en triomphe des rappeurs après un demi-freestyle, on encense des albums médiocres, on en fait des tonnes dès qu’un nom tourne un peu sur les réseaux sociaux. Une situation bien résumée par Urde en quelques mots : “cette année, j'me demande quel rappeur nul ça va branler”. Attention tout de même, les plus taquins pourront rétorquer que cette phrase est aussi applicable à son auteur.

Il fait des prods pour de bons rappeurs

Même principe que pour le premier point : de la même manière qu’un bon auditeur ne fait pas forcément un bon artiste, ce n’est pas parce qu’on touche en beatmaking qu’on sera forcément aussi à l’aise dans le rôle du rappeur. Se pencher sur sa production permet tout de même de situer un peu mieux son état d’esprit, et de pouvoir appréhender sa patte artistique. En parcourant les noms des rappeurs qui l’ont crédité en tant que beatmaker, on remarque qu’il a produit pour un type de profil assez précis : Yuri J, Tedax Max, ou encore Ozkar Zulu. Plutôt des artistes peu exposés, avec des univers bien marqués, assez peu de lumière, et aucune volonté de suivre les grosses tendances. Là aussi, on peut voir le verre à moitié vide : aucune certif’, aucun placement sur un album de Vald ou de Ninho, et même pas un petit single de l’été de Naps. Zeg P et Seezy peuvent dormir tranquille.

Il lâche des petits tacles gratuits

Jamais rien de vraiment méchant, mais à l’heure où tous les médias rap montent en épingle l’échange Shay-Crystal comme s’il s’agissait du beef du siècle, il y a quand même de quoi manger. On commence par “grâce à Angèle on sait qu’on vivra mieux sans wifi”, référence à ce morceau de la belge et à la profondeur de sa réflexion philosophique. Pas forcément la meilleure cible possible, déjà parce qu’elle n’en a rien à secouer, et surtout parce qu’elle a déjà eu droit aux tacles de Sinik, Booba et même Sébastien Cauet, niveau vieux lourds elle a donc déjà pas mal donné. Urde se rattrape avec un tacle bien plus subtil, “le skeud est nul, il compte sur les goodies”.

Ca pourrait s’appliquer à pas mal de monde, mais le rappeur a le mérite d’expliciter très clairement sa pensée sur Genius , en publiant la photo d’une bougie Hiver à Paris senteur figue, vendue aux fans de Dinos pour la modique somme de vingt euros. Là encore, rien de bien méchant, mais une petite pique bien marrante qui prouve une fois de plus qu’il a du recul sur le cynisme du milieu du rap. On termine avec cette petite crotte de nez envoyée aux grandes maisons de disques, avec un “j’veux pas finir chez Def Jam” qui vaut déjà le détour, mais qui est en plus magnifié en back, Urde lâchant tranquillement “quelle horreur” juste derrière.

Des influences variées, notamment côté électro

On l’a dit un peu plus haut, Urde a d’excellentes références en tant qu’auditeur de rap. On pourrait donc croire qu’on est face à un pur bousillé de hip-hop à l’esprit bien fermé, le genre de fan hardcore qui vomit les autres genres musicaux. Déception : ses playlists sont extrêmement variées, et même plutôt pointues. “Avant de faire du rap, la musique électronique a bercé mon enfance”, raconte-t-il dans l’une de ses rares interviews , avant de citer à la fois Gala et PNL dans un morceau, ce qui constitue quand même un grand écart digne de JCVD dans une pub Volvo. Piocher dans d’autres types de sonorités que le rap lui permet donc d’ajouter des couleurs à son univers, d’autant que cette véritable passion de l’électro lui confère une vraie maîtrise des codes de ce genre si difficile à appréhender pour les béotiens.

Il est en train de se structurer

Jusqu’ici, Urde faisait partie de cette caste de rappeurs autoproduits et autodistribués, se contentant de faire de la musique et de la publier sur internet sans forcément se poser plus de questions. Il y a tout juste deux mois, il a annoncé l’ouverture de son propre label , en plus d’un contrat de distribution avec Idol (en gros, le même type de fonctionnement que les derniers albums de Lomepal ou Alkpote). A priori, il ne s’agit que de distribution digitale, ce qui laisse la place à Urde pour faire de la vente directe auprès de son public s’il décide de presser des disques au format physique, ou de vendre des bougies parfumées s’il finit par accepter de vendre son âme. La création d’une structure est généralement une étape importante dans la progression d’un artiste, et surtout, elle signifie qu’Urde prend désormais sa carrière au sérieux. Les prochains mois pourraient donc être décisifs pour lui, il sera donc intéressant de suivre son parcours de plus près.

Des moments bien sombres

On va pas se mentir, on aime beaucoup les rappeurs quand ils vont mal et qu’ils nous racontent leurs moments de déprime. C’est dommage pour eux, et on devrait peut-être se sentir mal d’entendre des gens malheureux, mais c’est le jeu, et notre plaisir d’auditeur prime sur la santé mentale de nos artistes préférés. Sur ce plan Urde coche toutes les cases du rappeur épisodiquement triste / dépressif / suicidaire, il a donc toutes les chances de s’imposer dans nos playlists de sadiques. On parle d’un mec qui “pense à mourir une fois toutes les heures”, une bonne petite fréquence, qui pourrait même se transformer en demi-heure voire en quart d’heure avec un petit effort et quelques coups de main. Une rupture amoureuse, une alcoolémie abusive, deux-trois potes qui le trahissent : tout peut aller très vite.

Urde est un mec avec des goûts simples

“Soutenir un artiste” en achetant ses disques, ses bougies parfumées ou ses places de concert est un acte d’engagement de la part du public. On exige donc de la transparence de la part des rappeurs, qui jouent plutôt bien le jeu : de la même manière que les politiques obligés de publier des déclarations de patrimoine, nos têtes d’affiche passent leur temps à énumérer leurs achats et à mentir sur leurs revenus : Vuitton, Balenciaga, Ferrari, Audi, Cartier, villas, etc,; tout y passe. Quand on achète un album de Gims ou de Maes, on sait donc à quoi vont servir nos douze euros. On apprécie donc la relative simplicité d’Urde, un mec normal, qui vit comme le petit peuple : “j'achète de la drogue, l’album de Shay et des clopes”.

Le son du Michigan

On a vu qu’Urde avait de solides références rap français, qu’il avait grandi en écoutant de l’électro, et qu’il n’était pas forcément contre la musique pop. Pleinement en phase avec les codes historiques du rap mais aussi avec les tendances les plus récentes, il passe aisément du boom-bap à la jersey en passant par la trap, et il se pose même comme l’un des représentants francophones du fameux Detroit Flow . L’explosion des nouvelles scènes du Michigan en 2020 n’a pas tardé à éclabousser la France, et au milieu des divers 8Ruki, N’Dirty Deh, ThaHomey, Aamo, on retrouve donc Urde. On évitera de lui coller l’étiquette de “french Sada Baby”, déjà parce que ça n’aurait aucun sens, et ensuite parce que ce serait réducteur : Urde a bien une oreille à Detroit, mais il a surtout un large panel d’influences et une volonté affichée d’enrichir sa musique avec des sonorités variées. Il serait donc contre-productif de s’enfermer dans un seul sous-genre, à plus forte raison dans le contexte de renouvellement constant des tendances que connaît le rap français depuis quelques années.

Il redonne de l’intérêt aux explications de textes

Urde est particulièrement actif sur Genius, où il participe lui-même à l’explication de ses textes. Une initiative bien utile pour ses auditeurs, puisque certains de ses textes sont franchement difficiles à comprendre si on ne connaît pas parfaitement son univers, son parcours, et ses lieux de vie. Par exemple, que faut-il comprendre dans “j’connais la démocratie c'est un arrêt sur la 81” ? Un tour sur Genius nous apprend que la 81 est une ligne de tramway bruxelloise, qui est parfois remplacée par un bus, et qui, le cas échéant, passe par l’arrêt nommé Démocratie, à Anderlecht. Évidemment, on peut se poser des questions : pourquoi est-elle remplacée par un bus ? Est-ce qu’une monarchie constitutionnelle a le droit de parler de démocratie ? Est-ce qu’on s’en branle pas un peu de la 81 ?

On n’aura pas forcément de réponses, mais côté textes cryptiques, on a l’embarras du choix : que comprendre quand on entend “ dans son ventre elle chantait Néron / Tu m'étonnes j'ai des rêves où s'enflamme la ville ” ? Là encore, il faut aller chercher dans ses annotations sur Genius, pour comprendre qu’il parle de sa mère, qui chantait L'incoronazione di Poppea “à l'opéra” quand il était encore dans son ventre. Urde, c’est un peu comme Lost (pour les vieux), Twin Peaks (pour les encore plus vieux), ou Dark : chaque réponse donne naissance à de nouvelles questions.