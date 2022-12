Qui sont ces jeunes touchés par la précarité alimentaire ?

« J’ai pris des yaourts, du beurre, du pain, des fruits et quelques légumes. Ça va me faire la semaine », détaille Léa*, 21 ans, étudiante en Arts du spectacle à Rennes. La jeune étudiante vient tout juste de participer à l’une des distributions alimentaires organisées par l’Épicerie gratuite de Rennes-2, la première épicerie gratuite pour les étudiants en France. « Sans ça, je ne peux pas avoir de quoi manger », justifie-t-elle.

Gwenn, 22 ans, étudiante en troisième année d’Archéologie, vient elle aussi une fois par semaine à l’Épicerie gratuite, contre une fois par mois au début de ses études. En quelques mois, son budget lié aux courses a considérablement augmenté : « Avant, je tournais autour de 15 euros par semaine. Aujourd’hui, c’est plutôt 30 euros la semaine ». Inscrite à l’Université de Rennes depuis quatre ans, elle remarque que les files d’attente pour bénéficier d’une aide alimentaire s’allongent, mois après mois, sur le campus.

Des jeunes de plus en plus touchés par la précarité alimentaire

Comme Léa et Gwenn, avec la flambée des prix, de nombreux jeunes assistent aux distributions alimentaires mises en place par les associations étudiantes rennaises. « On accueille en moyenne 230 personnes par distribution », précise Caroline, 28 ans, étudiante en master Intervention et développement social et co-présidente de l’Épicerie gratuite depuis deux ans. L’Épicerie, créée par l’association Cœurs Résistants, fonctionne depuis janvier 2019 avec des bénévoles et un contrat salarié. Trois distributions sont planifiées dans la semaine : les lundis, mardis et vendredis.

Mathieu et Mathilde, jeune couple de 20 ans et 23 ans, diplômés d’une licence de Lettres modernes, sont aussi des habitués. Ils viennent ici tous les vendredis : « Il faut venir tôt », préconise Mathieu, au moins 45 minutes avant l’heure d’ouverture pour ne pas trop patienter. Ils sont tous les deux à la recherche d’un emploi et ne touchent plus aucun revenu. « On s’est dit qu’il fallait trouver des solutions pour manger », avoue le jeune homme. « Ça nous fait bien gagner une centaine d’euros par mois », ajoute-t-il.

Pour lutter contre la violence liée à la précarité alimentaire, l’Épicerie a choisi de fonctionner comme une véritable épicerie. Les bénéficiaires ouvrent eux-même les frigos et choisissent leurs produits en passant par différents stands : « En général, tu repars avec un produit laitier, un plat de cantine, un plat végé ou carné, un produit sec et quelques fruits et légumes », précise Caroline. « Attendre, c’est déjà suffisamment humiliant », ajoute-t-elle. Selon des données récoltées par les Banques alimentaires, un quart des personnes accueillies dans les banques alimentaires a moins de 25 ans. Au total, en France, 500 000 jeunes sont accompagnés par les réseaux des banques alimentaires.

Covid, inflation…

Une tendance qui s’installe depuis la crise liée au Covid et l’inflation galopante n’améliore pas la situation. Selon les syndicats étudiants, le coût des produits alimentaires a augmenté de 7% pour les étudiants en 2022 par rapport à 2021. « On a 40 personnes de plus que l’année dernière », note la co-présidente Caroline, elle-même bénéficiaire de l’Épicerie. « On voit des personnes revenir deux à trois fois par semaine. L’Épicerie ne suffit pas à subvenir aux besoins alimentaires des étudiants », se désole-t-elle.

Et elle reconnaît les limites d’un tel modèle : « Aujourd’hui, on ne peut plus pousser les murs. Là, on s’étale dans le couloir », décrit-elle. L’Épicerie est aussi de plus en plus limitée en denrées alimentaires puisque les partenaires qui l’approvisionnent, comme les grandes et moyennes surfaces, les cantines rennaises, le CHU ou encore les entreprises et les écoles, ne sont pas assez nombreux. « Aujourd’hui, on n’a plus autant pour les derniers de la file que pour les premiers. C’est un constat triste », déplore-t-elle.

Valentin, 30 ans, rencontré lui aussi dans la longue file d’attente de l’Épicerie, multiplie les banques alimentaires pour pouvoir se nourrir : les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours Catholique…etc. Il n’arrive plus à joindre les deux bouts, avoue-t-il, et faire ses courses dans les supermarchés devient de plus en plus inaccessible. « C’est hors de prix… Alors, je vole dans les magasins. Je n’ai pas le choix. C’est un truc que je n’ai jamais eu besoin de faire avant » , ajoute le trentenaire.

Des aides jugées insuffisantes

En France, 7 millions de personnes se trouveraient en situation de précarité alimentaire, selon les services de l’État. En 2021, d’après une étude de l’Insee, entre 3,2 et 3,5 millions de personnes ont bénéficié d’aides alimentaires. Face à cette réalité, l’État a versé une prime inflation de 100 euros aux plus modestes, à la rentrée, et annoncé la création d'un fonds de 60 millions d’euros dont l’objectif est de permettre d’accéder à une nourriture de qualité.

Du côté des étudiants, alors que les repas à 1 euro du Crous ont été prolongés jusqu’à Noël, l’État a annoncé débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros versée aux associations d’aides alimentaires aux étudiants. Cette somme devrait financer environ 300 000 repas par semaine, selon les ministères des Solidarités et de l’Enseignement Supérieur. Mais, déjà, des syndicats étudiants et associations alertent sur l’insuffisance d’une telle mesure et réclame une réponse structurelle, à long terme.

À Rennes, en plus de l’Épicerie gratuite, des initiatives se multiplient un peu partout sur le territoire. C’est le cas de l’Union Pirate, un syndicat étudiant qui organise des distributions de produits alimentaires sur le campus. En mai 2021, l’association Coeurs Résistants a mis en place le Village alimentaire, une épicerie gratuite accessible à toutes et tous, sans conditions de ressources.

*le prénom a été modifié