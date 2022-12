Qui sont les perturbateurs (pacifiques) de la Coupe du monde 2022 ?

La Coupe du monde de football au Qatar fait beaucoup parler d’elle, pas pour les bonnes raisons. Selon une enquête du Guardian, près de 6 750 travailleurs migrants sont morts au Qatar depuis que le pays s’est vu attribuer, en 2010, la Coupe du monde. En cause, des conditions de travail dangereuses sur les chantiers. Autre point de crispation : la construction des stades et l’utilisation de la climatisation. La plupart des stadiums construits pour l’événement ne seront pas réutilisés après la compétition.

Quant à la clim’, elle est utilisée dans 7 des 8 stades, à ciel ouvert, engendrant des dépenses énergétiques considérables. Pour rappel, le Qatar est champion du monde en émissions de CO2 par habitant : en moyenne, un Qatari génère 32,5 tonnes de CO2 par an, contre 4,5 tonnes pour un Français, selon des données de la Banque mondiale datant de 2019.

Publicité

Enfin, le plus petit État du Golfe fait face à des soupçons de corruption sur les conditions d’attribution du Mondial. Selon une enquête de la justice américaine, trois votants sud-américains de la FIFA ont touché des pots-de-vin “en échange de leur vote en faveur du Qatar”. En France, une information judiciaire est ouverte depuis 2019 mais aucune mise en examen n’a été prononcée. Et, depuis quelques jours, une enquête menée par les autorités belges dévoile un scandale de corruption en lien avec le Qatar, impliquant des membres du Parlement européen.

Dans un tel contexte, il est difficile pour certains d’être totalement en phase avec cet événement sportif. Alors, qui sont ces trublions qui luttent pacifiquement contre le Mondial au Qatar ?

Une télécommande pirate pour zapper

Imaginez, vous êtes bien confortablement installé au comptoir du bar, une bière à la main, les yeux rivés sur l’écran. Mbappé est en pleine accélération dans la surface de réparation, il s’apprête à tirer et, BAM, la télévision s’éteint toute seule, comme par magie. Vous venez de louper le but qui conduit les Bleus à la victoire. À l’origine de cette déception : la télécommande pirate, une “TV-B-Gone”, inventée par le hacker Mitch Altman dans les années 2000.

Ce petit boîtier permet de couper n’importe quel écran TV dans un rayon de 45 mètres. Il a été conçu lors d’un événement anti-Mondial à la REcyclerie, à Paris, ​​créé par Dan Geiselhart, fondateur du média écologiste Climax. L’idée, ici, n’est pas d’embêter le téléspectateur mais plutôt de le sensibiliser, le faire réagir. Dans la plupart des cas, la TV est éteinte lors des coupures pub et rallumée rapidement lorsque le match reprend, précisent les bricoleurs à l’origine de cette télécommande.

La FIFA menace, certains joueurs résistent…

Sur le terrain, quelques sportifs ont choisi de montrer leur désaccord face à l’organisation de cette Coupe du monde. Les joueurs de l’équipe d’Allemagne se sont mis volontairement la main devant la bouche, comme un bâillon, au moment de la photo officielle, pour protester contre les menaces de sanctions brandies par la FIFA concernant le port du brassard inclusif “One Love”. Les sept fédérations européennes, dont l’Allemagne, avaient prévu de porter ce bandeau aux couleurs LGBTQI+ pour lutter contre les discriminations au Qatar. Mais, la FIFA en a décidé autrement, en menaçant les équipes d’une sanction en cas de port dudit brassard. Le capitaine allemand, quant à lui, a rusé en portant tout de même des crampons aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Même pied de nez dans les tribunes et aux abords des stades : des journalistes et commentateurs ainsi que des personnalités politiques, comme la ministre de l’Intérieur allemande et la ministre belge des Affaires étrangères, ont également arboré le ruban “One Love”. D'autres sont même allés plus loin : l'ex-Première ministre danoise s’est affichée avec une robe aux manches multicolores lors du match contre la Tunisie et la ministre française des Sport Amélie Oudéa-Castéra a porté un pull arc-en-ciel lors du match France-Angleterre ce samedi 10 décembre.

Les joueurs danois, eux, ont décidé de porter des maillots sans écusson ou marque apparente pour dénoncer les violations des droits humains au Qatar. Ils ont même souhaité mettre des maillots d'entraînement avec l’inscription : "Droits de l’homme pour tous" en anglais, mais la FIFA, encore une fois, a décidé de les interdire quelques jours avant le début de la compétition. À l’inverse, parmi les autres équipes présentes au Qatar, la mobilisation est quasi inexistante, y compris chez les Bleus. Dommage.

Des contre-soirées et du boycott

En dehors des terrains, certains organisent des événements alternatifs, au moment des matchs, pour boycotter l’événement sans renoncer à une bonne soirée entre amis. C’est le cas du collectif Carton rouge pour le Qatar qui recense -sur une carte collaborative et interactive- les spectacles, concerts, conférences, soirées dans les bars et même tournois de football. Dans le même esprit, le mouvement citoyen Ramenez la coupe à la raison identifie tous les bars et restaurants qui s’engagent à ne pas diffuser les matchs du Mondial.

En France, plusieurs villes comme Paris, Marseille, Lille, Lyon, Rennes ou encore Brest ont choisi de ne pas installer d’écrans géants pour retransmettre les matchs. Une initiative saluée mais relativement symbolique puisqu’en plein cœur de l’hiver, les rassemblements dehors se font plus rares.

Du côté des téléspectateurs, des voix se sont élevées pour annoncer un boycott des rencontres sportives avant le début du Mondial. Mais, difficile pour certains de tenir cet engagement. En témoignent les bonnes audiences : le match France-Angleterre a rassemblé 17,70 millions de téléspectateurs sur TF1 avec un pic à 20 millions. La meilleure audience TV depuis la finale France-Croatie en 2018.