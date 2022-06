R.Kelly condamné à 30 ans de prisons pour crimes sexuels

R. Kelly a été condamné ce 29 juin à 30 ans de prison, suite à sa condamnation l'année dernière pour trafic sexuel et racket.

"Personne ne peut réparer le mal qui a été fait à ces victimes"

Le chanteur de R&B a été jugé l'été dernier pour racket, corruption et violation de la loi Mann, qui criminalise le transport de toute femme ou fille au-delà des frontières d'un État à des fins "immorales", telles que des activités sexuelles illégales. Il a été reconnu coupable de neuf chefs d'accusation. Les procureurs avaient initialement demandé une peine de 25 ans pour le chanteur, tandis que les avocats de Kelly ont déclaré qu'il ne devrait pas recevoir plus de 10 ans.

"À la lumière de la gravité des infractions, de la nécessité d'une dissuasion spécifique et de la nécessité de protéger le public contre d'autres crimes de l'accusé, le gouvernement soumet respectueusement qu'une peine supérieure à 25 ans est justifiée", a écrit le bureau du procureur américain pour le district Est de New York au juge chargé de l'affaire, rapporte TMZ .

Le bureau du procureur américain a également déclaré que le chanteur s'est appuyé "sur sa notoriété, son argent et sa popularité en tant que star du disque R&B... pour à la fois porter et dissimuler ses crimes". "Il a poursuivi ses crimes et a évité d'être puni pour eux pendant près de 30 ans et doit maintenant rendre des comptes", ont-ils ajouté.

L'équipe de défense de R. Kelly a fait valoir qu'il devrait recevoir une peine plus légère en raison des abus sexuels qu'il a subis dans son enfance et du fait qu'il a grandi dans un "foyer chaotique". Son avocate, Jennifer Bonjean, a déclaré : "M. Kelly rejette l'idée qu'il est ce monstre".

Au tribunal ce mercredi 29 juin, R.Kelly a fait face à sept de ses accusatrices qui ont fait des déclarations de victimes. Gloria Allred, qui représentait les trois femmes qui ont témoigné contre Kelly, a déclaré aux journalistes que "personne ne peut réparer le mal qui a été fait à ces victimes". L'une des victimes a dit de Kelly : "Avec chaque nouvelle victime, tu devenais de plus en plus méchant, insolent, diminuant toute forme d'humanité ou de conscience de soi, ce qui est vite devenu le terreau de ton complexe divin" rapporte NME.

Le chanteur a fait appel de sa condamnation. L'histoire de ce procès, étape majeure du mouvement #MeToo, n'est donc pas encore totalement terminée.