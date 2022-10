Ragnar le Breton : "ma grand-mère regarde BFM, elle devient raciste"

Ragnar le Breton, invité sur France 2 dans l'émission "Quelle Époque", a déclaré en parlant de sa grand mère : "Si elle regarde BFM, elle devient raciste". Le comédien a exposé un argumentaire qui critique l'influence des médias, en jugeant leur "rôle dévastateur dans les relations humaines". Lui même originaire d'un quartier sensible d'Evreux, ses vidéos humoristiques où il incarne un personnage "beauf et remplis de préjugés" tendent en réalité à rassembler et à lutter contre la haine gratuite. À l'image de ce qu'il déclare au début de l'extrait : "Moi je pense que tout va bien entre nous, finalement."

Le rôle dévastateur des médias

Une déclaration qui fait écho a l'impact direct des médias - en particulier des chaînes d'info en continu - sur l'opinion publique. Selon lui, les personnes n'ayant pas accès aux grandes villes comme Paris sont trop éloignées de la réalité. Les médias tels que BFM TV partagent alors seulement les idées reçues négatives, sur les cités notamment... Et certains spectateurs finissent par en devenir raciste. "Alors si elle va sur CNews, je te raconte pas" a renchérit Nicolas Bedos, également présent sur le plateau.

Contacté pour un "faux" reportage M6

Dans la suite de la séquence il explique avoir été contacté par M6 dans le cadre d'un reportage dans sa cité d'Évreux. Un reportage qui avait été présenté comme positif : "Ça va être super, vous allez voir, on va donner une image extraordinaire", lui avait déclaré la journaliste. Ragnar a ensuite vite déchanté. Une fois sur place, alors que tout se passait bien, l'angle du reportage a vite changé. "Au bout de deux heures, elle m'a dit : 'Il me faut des djellabas, il me faut des barbus. Je lui ai dit : 'Mais pourquoi ? Il y en a, mais il n'y a pas que ça !'. Elle m'a dit : 'Oui, mais c'est ça qui vend ! On ne va pas se faire chier non plus".

Le comédien invité de Léa Salamé a tenu à partager cette anecdote qui illustre selon lui le "rôle dévastateur" que jouent les médias en France. Franz Olivier Giesbert, éditorialiste au journal Le Point a semblé agacé par les propos de Ragnar. Ce dernier lui a justement répondu qu'il ne mettait pas tous les médias dans le même panier. Lui-même ayant "beaucoup de respect pour la profession" car son grand-père était journaliste. Dans ses vidéos, il multiplie les rôles en jouant différents personnages qu'il a pu observer. Le but étant de rassembler et non de diviser comme il l'explique à la fin de ses vidéos, et surtout "d’aider certains mondes à se connaître".