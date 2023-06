Rap français & animés : le crossover gagnant

On a tous déjà entendu au moins une référence à un personnage d'animé qu'on affectionne. Car les mangas ont toujours inspiré les rappeurs, de toutes les époques. Et les producteurs aussi ! C'est pour cela qu'il existe de très nombreux samples, tirés de musique d'anime, à l'origine d'instrus. Parfois même des succès nationaux, sans même qu'on le sache.

Par exemple, Orelsan a composé Notes Pour Trop Tard, depuis une musique d'Haykiu, un shonen sur le volleyball !

Retour donc, sur quelques-uns des meilleurs samples, tirés d'anime.

Merci le Japon

Les amateurs d'anime le savent très bien. Il est difficile de rivaliser avec la musique d'animation japonaise lorsqu'on parle d'émotion ou d'épique. Et ça, les producteurs l'ont bien compris. Que ce soit Naruto, Hunter x Hunter, Berserk ou même Gardiens de la Galaxie, toutes ces œuvres ont marqué bon nombre de spectateurs. Certaines mélodies très identifiables ont été reprises pour créer des instrumentales hypnotisantes (Guizmo, Dans 10 ans), quand d'autres ne reprennent qu'une voix, voire des dialogues d'un épisode. Et ici, on adore !

Alors, combien de titres as-tu réussi à trouver ?