Rap français : ces morceaux de leur discographie, que les rappeurs ne valident plus

En tant qu'artiste, il n'est pas nécessaire d'aimer absolument tout ce que l'on produit. C'est notamment le cas de certains rappeurs qui n'aiment pas/plus, voire même regrettent, d'avoir sorti un titre en particulier. En voici un top 5 !

Niska - Réseaux

On peut le comprendre... Avec près de 350 millions de vues sur YouTube, des centaines de showcases et concerts conclus avec ce titre, c'est plutôt compréhensible. Dans une interview, le rappeur du 91 raconte qu'il ne peut vraiment plus entendre Réseaux (4:17) :

Naza - Happy Birthday

Le boug a carrément dit "Je le fais nulle part, pour te dire je l'esquive."... Et pour encore témoigner de son amour pour le titre il ira même jusqu'à confier qu'il ne connait même pas les paroles du titre et qu'il a placé le morceau dans son album C'est la loi juste "pour le délire". Autant dire qu'il ne porte pas vraiment le morceau dans son cœur.

Booba - Longueur d'avance (ft. Gims) / Pourvu qu'elles m'aiment

Booba quant à lui à dévoiler qu'il regrettait pas seulement 1 titre mais bien 2 ! On connait le Duc, il ne peut pas être comme tout le monde. C'est dans sa toute dernière interview, avec le Chroniqueur Sale, que l'auteur de Boulbi s'est exprimé sur les 2 seuls sons qu'il n'aime pas dans sa carrière.

"Le featuring avec Maitre Gims, parce que cette fois-là je me suis menti à moi-même. C'était presque du calculé, ce que je ne fais pas d'habitude. Histoire de se dire : "il est un peu éclaté mais vas-y, il kiffe ce qu'on fait, on va essayer de rallier deux générations". C'était stratégique et du coup, c'était pas avec le cœur, et du coup ça a échoué, le morceau il est éclaté."

"Et un autre qui s'appelle Pourvu qu'elles m'aiment, je me suis tapé un délire mais j'aime pas ce morceau. Mais sinon, j'aime tout."

Ça a le mérité d'être clair ! (0:30)

Lomepal - À la trappe

Dans une interview pour France TV, Lomepal aborde ses débuts un peu compliqués selon lui, dans le rap. L'occasion pour lui de raconter qu'il dévoile son projet 20 Mesures à la suite de son titre "À la trappe" avec Nekfeu qu'il considère comme un échec total qu'il a souhaité vite oublier. (10:00)

Alpha Wann - Cascade Remix

Pas certain qu'Alpha Wann ne valide vraiment pas ce morceau, mais le rappeur du 14ème a déclaré que Cascade Remix était pour sûr celui qu'il apprécie le moins de son album UMLA. En tout cas, le public du Don n'en pense pas autant, puisque c'est le premier titre de l'album a être certifié single d'or !