Rap français et cause animale : on peut mieux faire

Ces dernières semaines, l’actualité du rap français est régulièrement occupée par PLK, aussi bien pour sa capacité à enflammer la toile avec un simple un extrait de quelques secondes que pour sa volonté de renouveler les stratégies de promotion et le rapport entre artiste et fans . L’imagerie mise en place s’articule autour de personnages d’ours , les fans impliqués dans le développement de son prochain projet étant personnifiés par des avatars d’ursidés .

Le rap français et sa fascination pour les animaux

Ce n’est pas la première fois que PLK met en avant sa sympathie pour cet animal. Ses retrouvailles récentes avec l’ours Billy ont été l’occasion de se rappeler que l’animal avait été t rès présent dans la promotion de son premier album en 2018, allant même jusqu’à apparaître sur le visuel de la cover. Cette pratique est loin d’être nouvelle : historiquement, les albums de rap français affichant des animaux sauvages au premier plan sont légion : de la panthère d’Assassin au tigre de Lacrim en passant par le léopard de Mister You , les prédateurs ont toujours été un objet de fascination pour les artistes. On peut citer également le crocodile d’Ärsenik, les fouines de La Fouine, ou encore les loups de Djadja et Dinaz.

Comme toujours quand un animal sauvage est utilisé à des fins artistiques, de nombreuses questions se posent concernant son bien-être. Ne serait-il pas mieux dans son environnement naturel ? Dans quelles conditions a-t-il été dressé ? Comment se déroule sa vie en captivité ?

Ces dernières années, le rap français a fait face à de nombreuses reprises à des commentaires soulevant la question du bien-être animal. Dans le désordre, on a eu droit à des ours dans les clips de Booba ou Wejdene (avec à la clé une polémique bien plus forte que pour ses homologues masculins, allez savoir pourquoi), des tigres chez Seth Gueko , MMZ , Lacrim , des serpents du côté de Sch , des singes chez PNL , sans parler de ce fameux jour où les deux frères ont voulu transformer le studio de Fred Musa en zoo .

On ne fera pas pire, mais on peut faire mieux

A priori, le rap français ne fera pire que cet “artiste” danois qui a placé des poissons rouges dans un mixeur , ou ces gens qui ont laissé un chien mourir de faim et de soif pour “tester la réaction du public”, mais ce n’est pas une raison pour ne pas chercher à s’améliorer et éviter les erreurs du passé. Comme le soulignent de nombreuses associations de défense de la cause animal e, les animaux présents dans les clips sont pour la plupart victimes d’exploitation, pour la simple et bonne raison que leur place n’est pas devant une caméra, mais bien dans la nature. Même dans les cas où le maximum est fait pour préserver leur bien-être, les nourrir, les soigner, et leur laisser autant de liberté que possible, on les contraint à un mode de vie qui n’est pas adapté à leur nature.

C’est un fait : malgré toute la bonne volonté des propriétaires, dresseurs, soigneurs, de ces animaux, une espèce sauvage n’est pas faite pour la captivité. Parfois, la remise en liberté n’est pas possible : animaux nés en captivité, extraits de leur environnement naturel trop jeunes, ou devenus dépendants d’humains pour se nourrir. Dans ces cas, on peut difficilement leur offrir autre chose qu’une vie captive dans des conditions aussi proches que possible de la liberté (réserves naturelles par exemple). En revanche, ce n’est pas parce qu’un animal ne peut pas être remis en liberté qu’il doit être exploité à des fins de divertissement, ou dressé en vue de participer à des spectacles, clips ou films.

L’industrie du spectacle et du divertissement prend de plus au plus au sérieux la question, d’autant que la législation tend à se durcir. A l’heure où le numérique fait des miracles, on a de plus en plus d’alternatives permettant de mettre en scène des ours, des tigres ou des singes sans pour autant faire appel à de véritables animaux. Dans le cas de PLK, l’utilisation d’ours animés en 3D pour dévoiler sa stratégie marketing correspond à cette évolution nécessaire des choses. Si le contexte de sa vidéo rend logique l’utilisation de personnages virtuels, la pratique peut en théorie s’étendre aux clips, covers d’albums, et visuels de promotion, avec des animaux plus réalistes.

De nombreuses techniques peuvent être mises en place pour éviter de faire appel à de véritables animaux sauvages, comme l’incrustation à partir d’images déjà existantes, ou la création pure et simple d’animaux réalistes. Si le montage est assez simple à réaliser pour un visuel figé comme une cover d’album ou une photo promotionnelle, les choses se complexifient dès lors que l’on souhaite mettre en mouvement l’image. Tourner un clip avec des animaux en CGI est potentiellement coûteux, même si de petits studios sont capables de réaliser des effets de plus en plus réalistes et spectaculaires.

L'opinion publique de plus en plus sensibilisée

Évidemment, on va rétorquer que faire apparaître un ours ou un tigre réel dans un clip n’a pas le même impact et n’offre pas les mêmes sensations. C’est juste, mais il faut alors se poser d’autres questions : la plus-value apportée par l’apparition de l’animal à l’écran en vaut-elle le coup ?

Si l’argument de la souffrance animale ne suffit pas, il faut déplacer le débat. L’industrie musicale ayant tendance à verser dans le pur cynisme, la question de l’image des artistes finira forcément par se poser. L’opinion publique est de plus en plus sensibilisée à la cause animale, et le sujet du bien-être des différentes espèces utilisées pour les tournages de films et clips revient régulièrement sur la table. La mauvaise presse qui a touché Wejdene après la publication du clip 16 , dans lequel apparaît un ours, pousse forcément les artistes et les décideurs à réfléchir à deux fois avant de risquer le même type de polémique.

L’évolution des mentalités ne se fera donc peut-être pas pour les bonnes raisons, mais l’important est bien qu’elle se fasse. Le rap français est loin d’être le plus gros exploitant d’images d’animaux sauvages, mais son influence, notamment sur les jeunes générations, est grande. Le rôle du rap n’est pas d’éduquer son public, mais s’il peut au moins éviter de rendre acceptables des actions aussi immorales que la captivité et le dressage d’un tigre sous tranquillisants, ce sera un pas en avant pour tout le monde.