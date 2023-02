Rap français : le pire et le meilleur de la Saint-Valentin

Comme chaque année, la Saint-Valentin débarque avec son lot d’angoisses, d’attentes non-satisfaites, de cadeaux médiocres de matchs de Ligue des Champions. Certains couples y survivront, d’autres seront juste plongés un peu plus dans le chaos, tandis que les plus malins feront ce qu’il y a de mieux à faire : s’en foutre complétement en considérant que chaque jour de l’année est une occasion de prouver à sa moitié qu’elle a fait le bon choix, et qu’attendre le 14 février pour se réveiller est au mieux un comportement de perdant, au pire une tentative désespérée de se prouver à soi-même qu’on vaut encore quelque chose.

Les pires déclarations d'amour

On n’est pas tous égaux quand il s’agit d’exprimer ses sentiments. Certains sont même carrément catastrophiques, en particulier parmi les rappeurs français. Ne prenez pas exemple : ne rien dire du tout vaut parfois mieux que de dire des conneries.

Même si j’suis amoureux, je suis pas fidèle. Bats les couilles, tant que je remplis le frigo (Kofs - Johnny Hallyday)

Reste à savoir si Madame Kofs va le découvrir en écoutant l’album, ou s’il s’agit d’un accord de principe entre les deux partenaires, du type : Monsieur s’engage à ce que le réfrigérateur soit toujours plein à hauteur de 75% de sa capacité de remplissage, y compris en cas de pénurie de moutarde. En échange de quoi, Madame accepte de fermer les yeux sur ses éventuelles relations sexuelles protégées avec d’autres partenaires en dehors du lit conjugal.

Dans ma tête, y'a la money et toi, ma babe (F430 - Gang Love)

Potentiellement la pire déclaration d’amour de ces dernières années, même si ça vient quand même se classer derrière l’incroyable “je t’aime plus que j’aimais le block” de Soso Maness.

La Saint-Valentin romantique

Le rap français a tendance à traiter Cupidon comme un moins que rien, mais ça n’empêche pas certain(e)s artistes de parler d’amour aussi bien que Kalash Criminel parle d’écrasements de tête.

C'était parti pour une fessée, c'est devenu une caresse (Lala &ce - Prisonnière)

On fait difficilement mieux que Lala &ce pour parler d’amour avec le bon équilibre entre mots doux et moments plus chauds. La description de cette transition entre un geste de désir bien tonique et une action pleine de tendresse est un bon résumé de ce que raconte sa musique, toujours située au croisement entre pur appétit sexuel et véritables sentiments amoureux.

On a beau se tenir la main, on pense toujours qu'on est potes / Et quand j'caresse ta barbe je sens bien que ça les choque (Johnny Jane - Tous les deux feat Spider ZED)

Tous les deux est un morceau très classique de Spider ZED, avec ses phrases toutes faites (“depuis qu'on est tous les deux, j'ouvre les yeux, tout s'efface autour de moi”), ses élans de romantisme (“je me vois dans les 4 coins du monde avec toi”) et ses indices très subtils (“on dirait que ça les dérange qu'on puisse être amoureux”). On comprend donc à la toute fin qu’il s’agit d’un morceau qui parle de l’amour entre deux hommes, un twist parfaitement amené, révélé à la dernière mesure du dernier couplet du morceau.

La Saint-Valentin bien toxique

Beaucoup de relations ressemblent plus à des cancers en phase terminale qu’à de véritables histoires d’amour. C’est triste, mais ça fait souvent de beaux films, des romans passionnants ou des chansons émouvantes.

C'est quand je rencontre quelqu'un que j'te rends folle

J'te dis que t'es toxique, tu m'dis que j'suis toxique

T'allumes un pur et on s'envole

(Georgio - Diamant V2)

L’amour, c’est bien souvent très moche, surtout quand les sentiments des deux partenaires ne font qu’alimenter une relation malsaine. C’est le thème de ce récit d’une histoire chaotique entre Georgio et une fille qu’il a visiblement du mal à totalement oublier (“j'espère que tu vas bien toi et tes immenses rêves”), qui ne veut pas l’oublier (“j'suis presque sûr que tu me rappelleras”), et qui pourrait revenir dans sa vie s’il ne restait pas sur ses gardes (“je retombe pas là dedans, j'ai l'esprit libre j'aime une fille plus que tout”).

On s'aimait pas, on s'détruisait

On voulait s'manger, on voulait s'éteindre

On s'est fait du mal, on s'est tués

(Favé - Toxic)

Dans la continuité du couple toxique décrit par Georgio juste au-dessus, on retrouvé Favé dans une relation d’amour-haine tout aussi malsaine. C’est peut-être encore pire ici, puisque la dépendance entre les deux partenaires n’est même plus basée sur les sentiments (“entre nous deux, y a pas d'passion, que du sexe еt des palpations”), et que le rappeur sombre progressivement dans les ténèbres (“j'connais pas de relation saine, j'ai trop d'pensées noires, d'idées malsaines”)

La Saint-Valentin qui a besoin d'espoir

Le 14 février c’est encore plus triste en cas de célibat forcé. Heureusement, le rap français pense aussi à ses pauvres auditeurs et délivre quelques messages d’espoir pour leur remonter le moral.

L'amour est fort, un peu de temps et puis c'est gâché (Rounhaa - 3sel)

Un beau message d’espoir de la part de Rounhaa, qui nous rappelle que le temps ne peut rien contre une relation forte, que l’amour triomphe toujours, et qu’il suffit parfois d’y croire (laissez-moi vivre dans le déni).

Si l'amour est mort, j'rêve de résurrection (Skia - Résurrection)

On peut toujours espérer qu’une goutte d’espoir se forme dans le néant de l’existence, même quand on traverse un désert sentimental, et que l’aridité du destin et la sécheresse du cœur nous condamnent à dépérir éternellement. En tout cas, c’est une des choses que Mad Max Fury Road nous a appris, on remercie donc Skia pour ce rappel.

Pour rompre le 13 février, histoire d’éviter le cadeau et le resto

L’inflation n’épargne personne, et un bon resto à deux c’est la moitié d’un plein d’essence. Provoquer une rupture juste avant la Saint-Valentin peut donc être la bonne solution pour les plus crevards d’entre nous.

Heureusement que j't'ai jamais dit ce que j'pensais de ta bouffe (Sadek - Plus qu’amis)

Stratégie risquée : ça peut marcher si votre moitié est vraiment fière de ses petits plats et qu’elle y consacre du temps et de l’amour, mais vous risquez aussi d’encaisser une réplique du type “si t’es pas content tu peux te faire à manger toi-même”, que vous n’aurez pas volé.

J'veux pas fourrer cette bitch mais j'réponds à son DM pour meubler la solitude (Aketo - Besoin)

On pourrait croire que ça part d’une bonne intention et qu’Aketo est juste là pour faire du social, mais juste derrière il nous explique que son intention est de “se rincer l'œil avec ses nudes”, donc on repassera pour le romantisme.

Après la rupture

Mais si tu m'manques, on fait comment ? (So la Lune - Smile :()

C’est con, mais on n’y pense pas forcément.