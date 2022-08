Rap français : les meilleures punchlines en hommage au légendaire Andrés Iniesta

L'icône espagnole Andrés Iniesta, de son nom complet Andrés Iniesta Luján, a marqué les esprtis au FC Barcelone et depuis 2018 à Vissel Kobe. Iniesta est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, en plus d'être le joueur le plus titré du football espagnol. Véritable légende du foot, le footballeur très discret a inspiré des punchlines hommages à tes rappeurs préférés comme Alpha Wann, Niro....

Petite sélection !

Alpha Wann - "DonZoo" (Album "SZR 2001" de S-Crew)

"J'suis pas un niaiseux donc je niaise pas, 'fais crier l'stade comme Andrés Iniesta"

Niro - Virage (Album "Les Autres")

"Moi, j'ai pas l'salaire à Iniesta"

Barack Adama, Sexion d'Assaut - "Le relais" (Album "En attendant l'apogée : les chroniques du 75, vol 2" de Sexion d'Assaut)

"Sexion c'est le Barça, appelle moi "Iniesta"

R.E.D.K - Kalash remix

Le membre de Carpe Diem a repris Kalash de Booba feat Kaaris et en a profité pour faire un clin d'oreil à la calvitie d'Iniesta et bien sûr à son talent.

"Calvitie naissante, talent négligé : c'est mon côté Iniesta"

Booba - "Ultra" (Album "Ultra")

"T'es dans l'milieu qu'sur le terrain d'foot comme Iniesta"

Da Uzi - "Crois-moi" feat Ninho (Album "Architecte")

"Il m'faut la victoire, j'anticipe comme Iniesta"

Koba LaD - "Ténébreux #2" (Album "Ténébreux")

"A la récupération comme Iniesta, J'ai compris qu'il faut pas hésiter"

Caballero & JeanJass - "Merci beaucoup" (Album "Double Hélice'

Les deux compères belges Caba et JJ se comparent aux joueur Xavi et Andrés Iniesta, deux légendes du foot espagnol et mondial avec le Barça et l'équipe d'Espagne.

Le duo belge récidive avec la comparaison sur Double Hélice 2 sur le morceau La base avec la punchline : "Xavi Iniesta c'est la base, Xavi Iniesta c'est la base".