Rap français : quel est vraiment son rayonnement à l’échelle mondiale ?

Hamza cité par Drake, Vald devant la cover de son album en plein Times Square, Jul en mentor d’un des plus gros artistes européens, PNL en couverture du magazine américain The Fader. Lorsque l’on énumère les derniers évènements qui ont fait rayonner la scène francophone hors de ses frontières, le doute s’évapore : le rap en français est enfin devenu l’une des musiques les plus importantes de la scène globale. Pourtant, si un tas de statistiques viennent confirmer que la France est un pays de rap, une question persiste : la portée de notre musique à l’international est-elle si importante que cela, ou notre perception est-elle déformée par un fin mélange de fierté et de chauvinisme ? Focus sur le réel impact de la musique francophone à travers les continents.

Un décor explosif

Partons de la base. Dans l’hexagone et ses départements d’outre-mer, les statistiques sont assez impressionnantes : dans un sondage réalisé pour une étude de la Snep (la société qui délivre aux artistes leurs certifications), les jeunes français et françaises écouteraient à 73% du rap français. Mieux : chez les 14-24 ans, ce chiffre monte à 78%, un record jamais atteint dans l’histoire des musiques en France. Et si ces données collectées en 2019 datent de plus de 3 ans, elles sont à l’époque déjà révélatrices d’une tendance pérenne qui s’est installée depuis la moitié des années 2010 et dont personne n’a pu passer à côté (sauf les membres du jury des victoires de la musique, bien sûr) : au delà d’une musique, le rap français est devenu un phénomène qui ne cesse de repousser les limites de l’industrie musicale francophone. Et ça, c’est grâce à un contexte bien particulier : celui de l’explosion du stream, qui a fait de l’industrie musicale un terrain très favorable à l’éclosion d’artistes que l’on considérait encore comme appartenant à un genre musical marginal durant les années 2010. Avec leurs propositions musicales aussi diversifiées que qualitatives, des profils incontournables comme Jul, PNL, Hamza, Ninho, Nekfeu ou encore SCH ont pris d’assaut les charts en France, Belgique, Suisse et à travers toute la francophonie, et ont fait du rap en français le genre le plus populaire de la scène musicale. Et ce jusqu’à monopoliser ses plateformes d’écoute : en France, 65% des lectures sont catégorisées comme appartenant au rap. Voilà pour le constat.

Rayonnement Européen

Mais évidemment, ce n’est pas tout. Avec une explosion de propositions aussi importantes que condensées en un peu moins de dix ans, il était inévitable que la musique rap de France ne se cloisonne qu’à ses frontières. A l’échelle européenne déjà, plusieurs exemples confortent l’idée que la scène rap francophone est l’une des plus influentes du territoire, et Jul en est un très bon exemple. En créant un genre musical à part entière basé sur des instrumentales cadencées et rythmées par de profondes basses appartenant à celles de la Dance music, le rappeur marseillais est devenu ces dernières années l’incarnation d’un phénomène exceptionnel. Ecouté aussi frénétiquement en Italie qu’aux Pays-bas et dans bien d’autres pays non-francophones, c’est dans le sud de l’Europe qu’il semble avoir l’influence la plus prégnante.

Que ce soit en Espagne, en Italie ou en Albanie : Jul, avec sa musique aussi inédite que reconnaissable, a fortement influencé les rappeurs les plus importants de ces pays respectifs. Rhove pour l’Italie, Elai pour l’Albanie, et Morad pour l’Espagne. Comme le déclarait lui même en interview ce dernier, sa musique s’inspire directement de celle du rappeur marseillais, qu’il considère même comme son mentor. Comme pour leur rendre la pareille, Jul a donc réuni ces 3 rappeurs européens au sein d’un même morceau clippé, Europa, paru à la fin décembre 2022 et présent sur son album Coeur Blanc. Un track qui symbolise bien l’énorme influence qu’à le rappeur au delà des frontières de la francophonie.

Dans un registre un peu moins chanté, Central Cee s’était lui aussi lancé dans un projet réunificateur début 2022 : avec un morceau ironiquement intitulé Eurovision, le rappeur anglais a réuni des rappeurs venus d’Angleterre, d’Italie, d’Espagne et de France sur un même morceau . L’objectif : mettre en lumière les nombreux talents que la Drill porte aux quatre coins de l’Europe, et pour les représentants de la France, nous avions le droit à deux artistes de renom : Freeze Corleone et Ashe 22, qui avait porté les propositions de la drill française bien au-delà des frontières francophones.

Le Monde Chico

S’il est déjà très influent en Europe, il ne fait nul doute que le rap francophone ne se limite pas au vieux continent, et bon nombre d’exemples peuvent en attester : en 2017 par exemple, deux ans à peine après leurs débuts en duo, PNL était invité au très prestigieux festival américain Coachella, et faisaient l’année précédente la couverture du magasine américain The Fader. Mais le cas PNL a cette saveur si particulière : eux aussi porteurs d’une musique inédite et personnelle, les deux frères ont réussi à faire de leur profil une exception bien française basé sur un buzz qui a résonné bien au-delà de la scène française. A coup de clips aux qualités marketings évidentes, comme un visuel jamais vu tourné sur la tour Eiffel par exemple, les rappeurs des Tarterêts ont atteint sans grande difficulté les algorithmes nords-américains et ont réussi à s’imposer comme les plus grandes icônes du rap français à l’étranger.

Pourtant, malgré ce rayonnement assez impressionnant aux quatre coins de l’Europe et du monde, le rap français reste confronté à une barrière importante : celle de la langue. Comme le dit si bien Hamad, fondateur du média Booka-P pour Ouest-France : « Aujourd’hui, la France est le deuxième plus grand consommateur de rap au monde, les rappeurs français cartonnent, et l’écart se réduit avec les Américains. La seule différence, c’est la langue. Si en France on parlait anglais, on serait au niveau des Américains. » Un constat évident qui amène à une réflexion : de notre point de vue, le rayonnement du rap français a l’échelle mondiale semble important au vu des nombreux évènements et collaborations internationales citées dans l’article, il semblerait que la scène rap francophone, pourtant fort de ses propositions exceptionnelles et de sa force d’innovation exemplaire, ne puisse pas dépasser l’impact des scènes anglophones, encore bien trop présentes et influences sur l’échiquier mondial. Alors finalement, qu’importe sa place dans le monde, une chose est sûre : le rap français est l’un des plus influent de la planète, et ses nombreux talents ne font que le confirmer, années après années.