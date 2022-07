Rap français : un twittos se moque gentiment des fans de Nekfeu, Damso, Hatik...

Que serait Twitter dans ses threads de folie et ses Twittos plus imaginatifs les uns que les autres notamment dans la sphère du rap game ? Et bien ça ne serait pas aussi drôle. Le 19 juillet dernier on a eu le droit sur le réseau social à l'oiseau bleu à un thread du compte de @nabil_neb qui s'est gentiment moqué des fans des rappeurs. L'internaute a décrypté la fanbase du gratin du rap français avec 24 rappeurs dont sûrement un de vos rappeurs préférés... parmi eux : les frères PNL, Jul, Orelsan, Nekfeu, Damso, Ninho, Niska, Laylow, Josman, Koba LaD ....

"Commencez pas à prendre les armes, que de l'humour ici"

Pour ce thread, Nabil a prévenu : "Commencez pas à prendre les armes, que de l'humour ici", donc humour et bienveillance sont de mise et il déballe et décrypte ainsi les fans des rappeurs, le thread est à découvrir juste ci-dessous :

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On peut y lire d'un ton amusé avec parfois des vérités le profil type d'un fan, en tout cas vous allez forcément sourire.. Petite sélection :

Fans de Nekfeu : alerte iencli

"Ils ont tous les chicos jaunes et éclatés à force de se la défoncer aux papier roulés. 90% de iencli, ça se voit Nekfeu il fronce les sourcils quand il voit son public. M'attaquez pas svp mdr nan sah je m'en blc fachez vous"

Fans de Damso : la philo selon les fans

"Ils font trop les philosophes et ils aiment trop sortir ses phrases au bac de philo. Leur phrase préféré c'est "Fumer tue, vivre aussi, dans l'temps qu'il y a à faire autant se ruiner" oue mais vivre les poumons déchirés c'est pas une vie ça"

Fans de PNL : groupies en attente d'album

"Des groupies qui mouillent quand l'un des deux reufs enlèvent son haut + voient des annonces d'album absolument partout mais mskn faut les comprendre ils sortent des albums tout les 10 ans. Ça les rend tellement fou qu'ils font des play-back à chaque orages"

Fan de Hatik : technique celle là

"Bah ils existent pas"

Qui s'est reconnu ? C'est que pour rire, on espère que les fans se sont pas fâchés.