Rap marocain : les rappeurs les plus chauds du moment

De l'autre côté de la Méditerranée, les rappeurs Marocains s'épanouissent et le genre est en pleine effervescence. On vous présente la crème de la crème de la scène rap marocaine.

Si vous n'écoutez pas encore de rap marocain, c'est le moment de s'y mettre. Le Royaume regorge de pépites, dont le talent a traversé les frontières. Avec des prods de plus en plus travaillées, des flows mélodieux et efficaces et une créativité sans cesse renouvelée, les rappeurs marocains sont en train d'affirmer leur place dans le rap game mondial. Pour preuve, les reportages de Grünt sur le sujet, et les nombreux feats entre les marocains et des rappeurs d'autres pays, comme Damso , Laylow ou Lomepal .

ElGrandeToto

On ne le présente plus : ElGrandeToto, c'est sans doute le rappeur marocain le plus connu et populaire du moment. Le deuxième album du rappeur de 25 ans, intitulé Caméléon, est sorti en 2021. Depuis, Toto règne sur les charts Spotify au Maroc, mais fait aussi carrière en France : notamment grâce à ses collabs', il a réussi à se faire connaître d'un public international, séduit par le flow moderne et créatif du marocain.

Inkonnu

Inkonnu, c'est un peu un ovni dans le game. Celui qui a commencé le rap il y a tout pile 10 ans, en 2012, s'est récemment fait connaître comme une des figures du renouveau dans le rap marocain. Son titre Arabi, parfaitement illustré par un clip à l'esthétique léchée et décalée, a fait le buzz sur les réseaux et propulsé le rappeur dans les charts.

Tagne

Tagne, c'est un des petits jeunes qui arrivent sur cette nouvelle scène : né à Casablanca, il commence à gratter ses premières rimes en 2010. Inspiré par le rap français et américain, le jeune rappeur se crée son propre univers et s'impose petit à petit parmi les meilleurs. En 2013, il envoie Oxygène, et continue son ascension foudroyante, jusqu'à son dernier titre, Laisse Tomber.

Stormy

Décrit comme un des rappeurs marocains les plus prometteurs, Stormy s'est incrusté dans le top des charts marocains sur Spotify et a en effet plus d'un tour dans sa poche. Le marocain qui déborde de talent sort en 2020 son titre Africain, qui devient la chanson la plus streamée de l’été 2020 sur Spotify. Visage de la nouvelle scène rap du pays, il risque de devenir un des grands noms à côté desquels il ne faut surtout pas passer.

NAAR

Plus qu'un rappeur, NAAR, c'est un collectif. Vous le connaissez peut-être déjà, et même sans le savoir. Ce dernier a notamment réalisé un clip en feat. avec Laylow, dont le succès a dépassé ses attentes. Plein d'ambitions, le collectif a pour but de créer une nouvelle vague de rap, au croisement de plusieurs cultures. Leur première mixtape sort en 2016, et s'exporte rapidement à l'international, grâce à des collaborations notamment avec Di-Meh ou Caballero et Jeanjass.

Snor

Snor est un des derniers arrivés dans le game : celui-ci s'est fait connaître en 2019, et a aussitôt conquis son public. Masqué, le rappeur s'affiche avec une esthétique très particulière et moderne, dans des clips perchés qui regorgent de messages cachés. Très discret, il fascine par son talent de kickeur mais également par le mystère qui plane autour de son identité. Son dernier titre, Kasseta, s'inscrit tout droit dans la D.A très particulière de l'artiste.

Shobee

Il a débarqué sur la scène française grâce à un clip en featuring avec Lomepal. Shobee, d'abord connu pour son duo avec un autre rappeur (Small X), est vite remarqué pour sa voix et ses punchlines efficaces. Le groupe Shayfeen, dont il fait partie, est tellement populaire qu'il est même l'objet d'un documentaire. C'est après la retraite de son partenaire que Shobee se lance en solo, pour le plus grand plaisir de sa fanbase bien déter. Membre du collectif NAAR, il rayonne au-delà des frontières marocaines.

Issam

Considéré comme "le prince du rap marocain", Issam est clairement une des pépites de la nouvelle scène rap. Grâce à des paroles très fortes et un style poétique, il a su toucher un nouveau public. Le rappeur de Casablanca a été révélé grâce à son titre Trap Beldi. Ses clips, réalisés avec un talent rare, illustrent un univers moderne, travaillé et unique. Grâce à son rap unique, il occupe désormais une place forte dans le game marocain.

Draganov

Draganov est un de ces artistes aux multiples talents : rappeur mais également beatmaker, il lance sa carrière en 2010, alors qu'il étudie encore en fac de Lettres. Unique en son genre, il se positionne au croisement de plusieurs influences. Il nous offre ainsi des titres tout aussi riches au niveau du texte que du flow, et enrichis de prods atypiques. Un vrai artiste complet, dont le talent indéniable ne pourra que vous envoûter.