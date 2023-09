RappeuZ : découvre les finalistes au Flow à Lille !

La finale nationale de RappeuZ se déroulera le 30 septembre prochain au Flow à Lille. Les 10 finalistes se produiront sur scène à partir de 20h accompagnées de DJ Toopsie et DJ Skyleia, le temps d'une soirée animée par Markeins et C-Ago. Cette année, retrouve les showcases exclusifs de Telly Bayllo, gagnante de l'édition précédente, et d'une guest surprise !

Les 10 finalistes de la 5ème édition : 2L, Audace, Bonnie Barrow, Ooralise, Le L, Nanii, Nanor, OC Alynn, Bucci Sparrow & Yelsha

Le tremplin RappeuZ

Chaque année, le concours RappeuZ sillonne la France à la recherche des nouveaux talents féminins du rap. Porté par Call Me Femcee et RappeuZ, le dispositif a deux objectifs : découvrir ces talents et permettre à toutes les candidates de se confronter aux regards des professionnel·les, tout en ayant la possibilité de développer leur carrière.

La gagnante aura la chance d’accéder à tous les outils nécessaires pour démarrer sa carrière d’artiste :

Un accompagnement d’un an par la structure RappeuZ

Booking et suivi pendant un an par la structure Call Me Femcee

Résidence dans l’un des lieux partenaires

Production d'un single

Travail sur une identité visuelle

Tournage d’un clip et shooting photo

Programmation en première partie d’un concert Call Me Femcee

Une tournée de concerts au sein des lieux partenaires

Mise en avant par le biais des médias partenaires

Des dates surprises qui seront annoncées le soir de la finale

Plus d'informations sur www.rappeuz.fr .