Raska met la lumière sur les femmes dans l'histoire du hip-hop

DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash... L'histoire du hip-hop a déjà été racontée à maintes et maintes reprises mais on a parfois tendance à se focaliser sur les mêmes protagonistes. Évidemment, ces hommes ont eu un rôle plus qu'essentiel dans la construction du mouvement mais ne parler que d'eux peut donner l'impression que les femmes ont été absentes du hip-hop dans ses premières années d'existence...

En réalité, elles ont toujours été là, que ce soit en coulisses ou sur le devant de la scène. Le youtubeur Raska, déjà auteur de deux documentaires sur le rap, L'Histoire du rap français et Le lien entre les gangs & rap, a tenu à mettre en lumière les femmes pionnières de cette culture dans une nouvelle vidéo.

Des femmes dans les coulisses...

Confortablement installé chez un disquaire, Raska démarre son documentaire par LE moment fondateur du genre : la mythique soirée block party de DJ Kool Herc dans le Bronx en 1973. En revanche, il ne va pas se focaliser sur le célèbre inventeur du scratch mais sur sa petite sœur Cindy Campbell. Cette dernière, qui a remarqué que son frère était un passionné de musique et de création, décide de se charger de l'organisation de la soirée. Cette énergie et cette volonté de faire vivre la communauté par la fête, soutenues par des valeurs d'entraide, reflète bien les valeurs qui ont forgé le mouvement hip-hop à ses débuts. Cindy Campbell devient ensuite la manageuse de Kool Herc.

Le youtubeur évoque aussi Sylvia Robinson, cette ancienne chanteuse de soul, qui un beau jour de 1979, crée le label Sugar Hill Records. Il donnera naissance au premier véritable hit du rap américain : Rapper's Delight, du Sugar Hill Gang. Ce ne sera d'ailleurs pas le seul fait d'armes du label puisqu'il sera aussi à l'origine d'un autre méga morceau de OG : The Message de Grandmaster Flash.

Et d'autres sous les projecteurs

Raska rend aussi hommage aux grandes dames du rap US : Queen Latifah, Lauryn Hill ou encore Missy Elliott, qui ont su porter des thématiques engagées telles que le féminisme ou la question des droits des afro-américains dans leur musique.

Il raconte également l'émergence d'artistes comme Foxey Brown ou Lil Kim, qui se sont fait une place dans le game en évoquant leur sexualité de manière assumée. Malheureusement, elles ont parfois été récupérées malgré elles par les labels, qui ont voulu en faire des "profils type" de ce que devait être une rappeuse d'après eux.

Avec ce nouveau documentaire, Raska signe une histoire du hip hop rafraîchissante, et qui a fait un bien fou aux internautes si l'on en croit les commentaires : "Beaucoup n’en parlent jamais parce qu’ils ont peur de se faire traiter de suceurs ou qu’une partie de leur public (masculin notamment) se voit dérangé par la mise en avant de femmes et des combats féministes. Je suis super touchée que t’aies pris ce risque là" ou encore "Cette vidéo a enfin mis en valeur les femmes dans un milieu que tout le monde kiffe ou connaît. Trop bonne démarche, merci pour elle et pour nous tous."

De son côté, Raska s'est également exprimé sur les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans la production de cette vidéo : "Il était important pour moi, je trouve, de sortir ça sur la chaîne, de faire un documentaire sur tous ces visages-là. J'étais un petit peu réticent au début parce que je me disais : "Bon, c'est un homme qui va parler de tout ça..." Mais c'est trop important pour moi de faire ce genre de documentaire." C’est désormais chose faite : chapeau l’artiste.