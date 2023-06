Ratu$, les rats viennent de sortir du zoo

Heureusement pour eux, le rap, comme d’autres genres musicaux, obéit à des dynamiques cycliques. Un véritable retour aux fondamentaux s’effectue donc depuis trois ans : la notion de performance revient au centre des débats, la tendance est aux sonorités boom-bap, et on a même droit à un revival de l’esthétique du hip-hop des années 90. Les profils de purs kickeurs ont donc à nouveau le vent en poupe, et le travail de fond d’artistes qui n’ont jamais changé leur fusil d’épaule s’avère enfin payant. C’est notamment le cas de Ratu$, rappeur de Pierrefitte (93) affilié au label Saboteurs Records, auteur dans le courant du mois de juin d’un EP intitulé Ratusserie et d’une grosse performance chez Colors.

Une identité artistique déjà bien définie

Pour qui n’aurait pas rencontré le nom de Ratu$ jusqu’ici, une petite présentation s’impose. Bousillé de rap depuis toujours, le séquano-dyonisien s’est construit avec les références des années 2000 : Salif, Hifi, Despo Rutti, LIM, Nessbeal, et bien évidemment, le Rat Luciano. Sa musique s’en ressent énormément, et s’il était né deux décennies plus tôt, ses couplets n’auraient eu aucun mal à s’intégrer dans les tracklists de HLM Rezidants ou Rien à prouver. D’après ses rares interviews, il n’est pourtant pas fermé à la nouveauté et aux dernières tendances, puisqu’il citait il y a deux ans chez Konbini les noms d’1Pliké140, Niska, La Fève ou Jul.

Malgré une propension assez nette à faire dans le froissage pur et dur d’instrus, Ratu$ sait aussi faire preuve d’adaptabilité, en particulier quand il collabore avec des artistes aux influences différentes. De l’atmosphère vaporeuse de Sarbacane feat Yzla et Esso Luxueux à l’ambiance presque festive de La Noyade en collaboration avec Edge, le rappeur a démontré à plusieurs reprises sa polyvalence, même si on le voit mal trahir trop franchement sa base et s’affranchir de la direction entreprise depuis des années. On remarque aussi sa propension à rythmer ses titres avec des backs (sa performance chez Colors en est un exemple concret), que ce soit pour casser un propos trop sérieux, pour dynamiser une ligne, ou pour appuyer l’intensité d’une mesure.

L’orientation artistique de Ratu$ est bien entendu influencée par sa jeunesse d’auditeur, mais pas seulement : les différentes rencontres effectuées dans son parcours pèsent énormément sur son travail actuel. Parmi les noms qui ont compté, impossible de ne pas citer le duo de beatmakers Jayjay et LamaOnTheBeat (Eddie Hyde, Alpha Wann, Infinit’, 3010). C’est avec ces deux travailleurs de l’ombre que Ratu$ commence à prendre la musique au sérieux et à l’envisager comme un travail à plein temps. Il se rapproche d’Eff Gee et Deen Burbigo, observe 2Zer et Alpha Wann en studio … à l’origine, sans vraiment comprendre qu’il s’agit d’artistes en train d’exploser notamment via Rap Contenders (“je ne savais même pas ce qu’étaient les Rap Contenders à cette époque”, interview BackPackerz, 2022).

De footballeur professionnel à rappeur à plein-temps

Progressivement, le Rat va donc se prendre au jeu, et devenir le rappeur que l’on connaît aujourd’hui. Pourtant, rien ne le prédestinait à faire de la musique son métier. Sa vocation première, le football, aurait pu lui offrir un autre type de vie : joueur professionnel, il fait le tour d’Europe (Portugal, Belgique, Italie), mais se confronte aux dures réalités des divisions inférieures, avec des salaires non-payés, et un retour forcé en France en CFA2. Suspendu après une bagarre sur le terrain, son contrat avec son club est rompu, et il met fin à l’aventure sportive - même s’il ne restera jamais très éloigné du ballon rond , traînant ses crampons dans la moitié des clubs de Seine Saint-Denis.

Après avoir fait ses armes en tant que rappeur dès l’âge de 16 ans, et travaillé au sein du groupe Prototype sous le pseudonyme de Sekel, Ratu$ revient donc à la musique sans trop avoir cherché à le faire, poussé par ses rencontres parisiennes. En studio, il observe, analyse, apprend. Là où de nombreux jeunes artistes auraient risqué de se brûler les ailes en démarrant trop tôt leur carrière, il choisit de prendre son temps, gommer ses défauts, progresser, afin de se présenter au public avec une proposition artistique suffisamment solide. Quelques années plus tard, comme pour justifier son démarrage à reculon, il écrira “des carrières bien parties où les mecs auraient pu tout exploser, tous se refaire / Au lieu d'ça, tous se sont fait niquer par des amis qui s'disaient être tous des reufrés” (Curriculum).

C’est même à son insu que sa carrière démarre. En début d’année 2019, Eff Gee publie sans le prévenir son titre Couille de Loup. Un titre court, construit sur un couplet unique, qui résume déjà l’essentiel de son univers : beaucoup de confiance en son art (“j'ai pas d'Rolex au poignet, ça arrive, vu qu'j'vais gagner”), un esprit révolté (“j'lève le troisième doigt d'puis le placenta”), une capacité à désamorcer son propre vécu (“j'ai pris des baffes, j'ai pris des ronds, j'ai jamais pris d'héro'”), et surtout, le récit d’un quotidien de galère dont il rêve de s’extirper (“mon nom est enregistré dans plus de cinquante boîtes d'intérim”).

La Don Dada Mixtape, l’étincelle pour exploser

S’il ne suffit pas à créer un engouement spectaculaire autour du nom de Ratu$, ce titre permet au moins à son auteur de prendre confiance en ses moyens, et de se retrouver devant le fait accompli : il est désormais engagé dans une voie et ne peut que poursuivre sur cette lancée. La véritable étincelle n’arrive que deux ans plus tard, avec la sortie de la Don Dada Mixtape. Sur un projet qui fait intervenir Kaaris, Nekfeu, Kalash Criminel ou Freeze Corleone, on lui offre la place de poser un morceau solo, Velux, qui sera même clippé quelques mois plus tard.

Deux minutes trente de rap sans interruption, couplet unique, interprétation nerveuse, et thématiques inchangées : Velux est construit sur la même structure que Couille de Loup. Seulement, en moins de deux ans, le rappeur a réalisé une progression très nette, et si le fond reste le même, la performance est deux tons au-dessus. Bien positionné au milieu de la tracklist d’un projet qui ira chercher le disque de platine, Velux est un gros coup de projecteur sur le nom de Ratu$.

Depuis, la mission principale consiste d’une part à faire perdurer l’engouement, et d’autre part à conquérir de nouveaux auditeurs. Confiance et détermination sont les mots d’ordre, avec une stratégie qui va à contre-courant de la tendance du rap français à surproduire : après deux projets courts en 2021, il a laissé 18 mois s’écouler avant un retour le 16 juin dernier avec l’EP 4 titres Ratusserie. Ce petit rythme s’explique par un fort besoin de contrôle sur son propre travail : Ratu$ ne laisse rien au hasard, planifie ses sorties et ses rares featurings, veut avoir le dernier mot sur ses propres titres.

On retrouve le même type d’attention au détail dans l’imagerie mise en place par le rappeur de Pierrefitte : le logo de rat qui figure en position centrale du visuel de Ratusserie fait bien sûr écho à son pseudonyme, mais il appuie aussi sur une idée plus vaste. Ratu$ compare en effet sa personnalité à celle d’un rongeur (“ vit la nuit, mange mal, fait ses affaires à droite, à gauche ”), et intègre à ses titres des extraits de documentaires ou films faisant directement référence à l’animal préféré des parisiens. L’intro de son premier projet démarre sur une présentation scientifique qui joue sur l’aspect inquiétant et envahissant de cette espèce : “Rattus norvegicus, le rat d'égout. Ils disposent d'un gigantesque réseau de conduites et de tuyaux qui leur permet de voyager à leur guise et de sortir où ils veulent et quand ils veulent. C'est bien là le problème”. Si, dans l’imaginaire collectif, il s’agit d’un animal nuisible et sans aucune noblesse, il a en revanche une symbolique très forte pour le rap français , et pourrait même représenter un héritage lourd à porter.

Le rap français actuel permet amplement à des artistes matures de percer, en particulier quand ceux-ci s’appuient sur leur expérience de vie pour nourrir leurs textes et sur leurs longues années de travail dans l’ombre pour enrichir leur palette technique. A la trentaine passée, et avec quinze années de rap derrière lui, Ratu$ n’a plus le temps de laisser le destin décider pour lui. Chaque coup doit compter, et surtout, chaque nouvelle étape de son parcours doit avoir un sens. Alors que le rap français rend enfin un hommage mérité au roi des Rats , l’élève est déjà prêt à prendre la relève.