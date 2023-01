Amine va organiser une battle entre rappeurs et streamers dans son prochain live (ne le loupez surtout pas)

Le meilleur du rap feat le meilleur du gaming

Pour bien commencer l'année 2023, Spotify France a décidé d'offrir un événement exceptionnel gratuit et accessible sur inscription mêlant gaming et rap français.

La plateforme réunira sous les yeux du grand public des équipes mixtes composées de certains des plus grands streamers et artistes du Rap Français comme Dinos, Soso Maness et Niska pour un tournoi de jeux inédits, dont une partie de FIFA…

Au programme de Le Van :

Des battles (entre autres) de FIFA d’équipes mixtes composées de rappeurs et streamers ;

Des showcases des 3 artistes Dinos, Soso Maness et Niska en fin de soirée ;

en fin de soirée ; Des espaces pour se restaurer et s’hydrater entre deux tournois.

On vous fait d'ailleurs gagner des places cette semaine sur Mouv' : ce lundi 16 janvier dans l'émission Bang Bang avec Muxxa et Olivia et le mardi 17 janvier dans la matinale On n'est pas Fatigué et aussi dans Bang Bang.

Néanmoins, une alternative sera proposée aux malheureux qui n’auraient pas pu réserver leur place puisque “Le Van” sera retransmis en live sur la chaine Twitch d'Amine, un des streamers les plus suivis de France.