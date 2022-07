Réchauffement climatique : une présentatrice télé sceptique comme dans le film "Don't Look Up"

C’est une scène surréaliste qui s’est produite ce jeudi 14 juillet sur la chaîne de télévision GB News. "John, j’aimerais que nous soyons heureux de ce temps !", c’est ainsi que la présentatrice répond à John Hammond, un météorologue britannique invité pour prévenir de la dangerosité des fortes chaleurs à venir. Visiblement le discours de ce dernier n’aura pas vraiment eu d’impact sur la conscience climatique de Bev Turner, la présentatrice.

Et pourtant, John Hammond aura tout fait pour tenter d’alarmer sur ces changements de températures : "Plus sérieusement, au début de la semaine prochaine oubliez ces 20 degrés. Il pourrait bien faire 40 degrés." et des causes de ces aggravations : "Je pense qu’il y aura des centaines, si ce n’est des milliers de morts supplémentaires début semaine prochaine.". Et il faut avouer que le météorologue avait vu juste puisque ce mardi 19 juillet, une température supérieure à 40 degrés a été enregistré en Angleterre, un record dans le pays. Mais toujours pas inquiétée, la présentatrice répondra aux propos en disant : "Je ne sais pas si il s’est passé quelque chose chez les météorologues pour tous vous rendre fatalistes et avant-coureurs de désastre.".

Un scénario rappelant le film Don’t Look Up

Effectivement, la première réaction de beaucoup a été de comparer cette séquence au récent film Don’t Look Up dans lequel deux scientifiques, joués par Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence, tentent d’alerter le monde d’une comète qui va frapper la terre, détruisant celle-ci. Malheureusement, peu de personnes parviennent à les croire dont notamment les politiques et le grand public qui se contenteront de se moquer de ces soi-disant théories. On retrouve bien ce schéma avec Bev Turner qui se réjouit des chaleurs face à John Hammond qui tente malgré tout d’informer sur les énormes conséquences de ces températures : "40 degrés, c’est un genre de température que ce pays, j’en ai bien peur, n’est pas préparé à faire face.".

Une conscience climatique dont certains ne se soucient pas comme Kylie Jenner (et bien d'autres stars) qui a récemment été au cœur d’une polémique pour avoir utilisé à plusieurs reprises son jet privé pour des vols inférieurs à 30 minutes.

Espérons que ça change !