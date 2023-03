Réforme des retraites : des gamers bloquent la place de la Concorde... sur Mario Kart

Le mouvement social, provoqué par la réforme des retraites et le passage en force de la loi par l'usage du 49.3, ne semble pas près de s'éteindre. Depuis plusieurs jours, des manifestations spontanées éclatent dans les grandes villes et la lutte continue de s'étendre sur de nombreux terrains, y compris les plus inattendus.

Un espace de lutte politique atypique

Cette semaine, plusieurs acteurs du paysage musical et médiatique rap français (SCH, Luther...) ont pris la parole pour défendre leur point de vue, comme l'ont aussi fait certains créateurs de contenu (Reubeudeter, Seb, Inoxtag...) et influenceurs. Ce lundi, le streamer et vidéaste Mister Flech a aussi investi un lieu de contestation et d'expression politique atypique : le jeu vidéo.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le youtubeur a lancé une course sur la map "Balade à Paris" dans Mario Kart 8 Deluxe et a invité plusieurs joueurs à se rendre sur la place de la Concorde pour un blocage numérique improvisé... Tahzio a repéré cette séquence et en a parlé ce matin dans l'émission Rezo avec Ngiraan Fall et Laurence Méride :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Et pour réécouter toutes les émissions Rezo, branchez-vous sur Mouv' tous les matins à partir de 9h ou retrouvez les épisodes en podcast juste ici .