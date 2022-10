Remix de Cascada, feat avec Jean Dujardin... C'est donc ça le multiverse avec Lorenzo ? !

Mamène, toujours là ou on ne l'attend pas. Pour faire monter la hype de son projet, il poste sur TikTok des extraits de son futur hit. Et à l'occasion de la sortie de son prochain et dernier album, il a décidé de faire danser ses fans. Comme à son habitude, il surprend. Cette fois, en remixant Everytime We Touch de Cascada, véritable tube des années 2000.

Et visiblement, ça plait à sa communauté. Les trois vidéos, publiées à quelques jours d'intervalle cumulent des millions de likes et des milliers de commentaires de fans impatients. Une chose est sûre, Lorenzo sait gérer son buzz. Présent dans le game depuis 6 ans, celui qui s'était fait connaître avec "Freestyle du Sale" a réussi à perdurer dans le temps. Malheureusement pour ceux qui le suivent, son prochain album Légende Vivante, sera le dernier de sa carrière. Il sortira le 2 Décembre.

Publicité

Un tas de surprises pour son album

Et pour finir sa carrière en beauté, il a vu les choses en grand. Dans une vidéo postée sur Youtube, il explique tout ce à quoi il faudra s'attendre pour Légende Vivante. Déjà, il y aura 5 featurings. En plus de son inséparable Poto Rico, Heuss L'Enfoiré sera présent sur un morceau. Mais la vraie surprise du projet, c'est le feat avec Jean Dujardin. Oui oui, l'acteur a collaboré avec Mamène pour le projet. On a hâte de découvrir ça en vrai.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il a également prévu 111 éditions différentes pour son album. "Un record du monde" a-t-il annoncé. Evidemment, l'une d'elle a été conçue pour permettre de rouler un joint, avec feuilles, plateau et cartons à disposition.

Sans ça, ce n'était pas vraiment du Lorenzo...