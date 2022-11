Rencontre avec Loco, le mec que tout le monde confond avec SCH

Loco, originaire de Clermont-Ferrand et sosie de SCH , a connu un buzz de dingue sur les réseaux sociaux. Après avoir été filmé en train de danser à un concert du SCH, le guitariste de 30 ans a littéralement choqué tout le monde par sa ressemblance avec le rappeur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Comment t'es devenu le sosie de SCH ?

En fait, ce n'est pas du tout volontaire. Ça fait déjà un moment qu'on m'appelle comme ça. Que ce soit dans les fringues où la coupe de cheveux, je lui ressemble mais ce n'est pas voulu. J'ai mon style et il a le sien. À la base je kiffe vraiment sa musique, je l'écoute depuis "La Malette", en 2015. Je ne suis pas devenu son sosie juste pour faire le buzz.

Publicité

T'as réagi comment quand la vidéo a fait le tour des réseaux ?

Ah, ça m'a fait taper une barre. Je m'y attendais pas du tout. Je suis allé au concert parce qu'il passait chez moi, à Clermont-Ferrand et que j'avais juste envie de kiffer. Mais les gens ont tous capté que je lui ressemblais, alors c'était drôle. Le lendemain, même mon père était tombé sur la vidéo. Sur les réseaux, je voyais ma tête à côté d'interviews de rappeurs et j'avais plus de vues qu'eux, j'ai rien compris !

C'est quoi ton anecdote de sosie la plus drôle ?

Un soir je marchais dans ma ville, tranquille. Et d'un coup, une voiture freine bien fort juste à côté de moi et les mecs dans la voiture se mettent à crier parce qu'ils étaient choqués. Ils sont directement venus me demander une photo, je crois qu'ils étaient vraiment sûrs d'être en face de SCH.

L'autre anecdote assez drôle, c'est justement à son concert. Quand je suis rentré dans la salle, bah je suis allé en fosse parce que j'étais dans le public, normal. Et là je vois plein de têtes qui se retournent vers moi. J'entendais des trucs genre : "Regarde y'a SCH dans le public !" ou "Non, mais impossible... Tu penses que c'est vraiment lui ?"

Tu l'as déjà rencontré ?

Non, mais j'adorerais. Beaucoup de gens pensent qu'on est en contact, mais pas du tout. Je suis musicien, je travaille régulièrement avec des beatmakers et j'écoute du rap. Si je le rencontre, ça serait surtout pour parler musique et avoir des conseils de l'un des meilleurs rappeurs français en ce moment. En plus, il a l'air vraiment bon délire, je pense que même lui, ça le ferait rire qu'on se retrouve dans la même pièce ! Je l'écoute depuis vraiment longtemps, ça serait une vraie chance de pouvoir lui parler en vrai.

T'as prévu quelque chose pour la suite ?

Absolument pas. Ça me fait juste marrer ! Des gens me demandent pourquoi je fais pas un Tiktok où je m'affiche en mode "Sosie de SCH", mais je n'ai pas du tout envie de ça. Il est lui et je suis moi, c'est juste qu'on se ressemble physiquement. Et en vrai, je me sentirais mal de me faire de l'argent sur son dos, en quelque sorte.