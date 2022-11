"Rencontre" : le diamant inestimable de Disiz feat Damso

Un diamant inestimable

Le 18 mars 2022, Disiz nous a offert son treizième album, L'Amour. Son featuring avec Damso, Rencontre, pas forcément calibré pour la radio est devenu viral sur Tik Tok , lui permettant de devenir numéro 1 du top singles, et même d’obtenir son premier single d’or de l’ère du streaming. Depuis, Rencontre est devenu single de diamant. Un diamant inestimable pour le rappeur qui a su se réinventer projet après projet depuis 20 ans de carrière.

A l'occasion de cette superbe certification, Disiz a dévoilé des archives de cette collaboration avec le belge Dems, nous apprenant ainsi quelques anecdotes notamment le fait que les deux artistes s’étaient retrouvés en studio en janvier 2017. Ils avaient, à l’époque, enregistré quatre morceaux, qui n'ont pas connu de sortie de sortie officielle.

On peut aussi découvrir la réaction de Disiz à l'écoute du couplet de Damso ou encore les archives du tournage de leur clip. Des image spéciales qui donnent encore plus de sens et procurent visiblement une joie immense à Disiz qui pour le coup peut être heureux de ce hit :