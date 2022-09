Rendez-vous pour la 7e édition du Paris Surf & Skateboard film festival

Le Paris Surf & Skateboard Film Festival (PSSFF) est né de la rencontre entre passionnés issus des mondes du surf, du skateboard et de l’image.

Venez découvrir en exclusivité française le film "All The Streets Are Silent" autour de la rencontre de 2 vibrantes cultures : le skateboard et le hip hop. Projections, rencontres, expositions et soirées vous attendent.

La vidéo faisant partie intégrante de ces cultures, le PSSFF offre un espace à tous ces films qui racontent des histoires : du passé, du présent et du futur.

Un véritable festival de films

La singularité du festival est de programmer une sélection internationale de films indépendants et rares inspirés de ces deux cultures.

Tous les films ont vocation à être diffusés en salle de cinéma et proposent une réflexion allant bien au-delà de la simple pratique sportive, en offrant un autre regard sur des thématiques sociétales.

Un véritable événement culturel

En parallèle des projections, le OFF du PSSFF propose (en libre accès) des projections de vidéos surf & skateboard, des expositions photos, des DJ sets et concerts...

