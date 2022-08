Rendez-vous pour le Festival Urban Week à La Défense

Découvre un parcours artistique : douze artistes français et internationaux (dont Pichiavo, Pref, Add Fuel, Zepha, Mina Hamada x Zosen) investiront le festival. Une programmation présentant différentes formes artistiques : sculpture, installation aérienne, fresques monumentales.

Une programmation musicale riche en DJ sets (Warm Up par le collectif Wave) et artistes live. Seront présents Carmeline, « Lauréate du Prix Pernod Ricard Live Music », et Nassim, artiste majeur de la scène R&B française actuelle. Pour la seconde fois depuis sa création, le pass Culture s’invite à l’Urban Week et présentera sa scène 100% jeunes talents : ils ont 18 ans et proposeront des performances multidisciplinaires. Enfin, BR la B, Pablo et LaRyde de l’association Buzz Booster, en partenariat avec La Place, viendront mettre le feu à la scène principale.

De la danse avec une animation Family and Friend’s danse menée par Jimmy Yudat, un cours et démo de Waacking avec Mariana Benege et une battle All Style by Valentine Nagata Ramos !

Un Playground proposant des animations, challenges, et démonstrations autour du football avec le Fonds de dotation Paris Saint-Germain, du basket avec Nanterre 92, du Double Dutch et grande nouveauté de cette année, du hockey avec la FFH.

La zone de glisse vivra au rythme des riders de renom de Nomadeshop à travers des démonstrations, des contests, et des sessions encadrées : trottinette, skate, roller, BMX et longboard.

Inattendu du festival, l’équipe de coachs et performeurs de la première école d’Art Du Déplacement ouverte par les YAMAKASI sera présente pendant les 5 jours du festival pour faire découvrir ce sport urbain encore peu connu en France.

Le Marché de créateurs, conçu comme un petit village, regroupera 20 créateurs : la mode (prêt-à-porter, upcycling), des accessoires, un duo de tatoueurs pour des flash tattoos à 4 mains et des loisirs avec un libraire, des objets déco, des jeux...

Une sélection de Food Trucks, dont certains sont sélectionnés par Ground Control, représentant les cuisines du monde et proposant des produits de qualité, de saison et favorisant un approvisionnement labellisé Eco Table.

INFOS PRATIQUES

Du mercredi 14 au dimanche 18 septembre 2022 au Parvis de La Défense