Réseaux sociaux : Meta veut renforcer la protection les jeunes sur Facebook et Instagram

La protection des jeunes : nouvelle ambition du groupe Meta

Le 21 novembre 2022, le groupe de Mark Zuckerberg Meta a annoncé de nouvelles mesures de protection à destination des adolescents pour ses réseaux sociaux phares Facebook et Instagram. Dans le but de protéger davantage ses jeunes utilisateurs, Meta a l’intention de restreindre les possibilités d’entrer en contact avec des personnes adultes et de les encourager à utiliser les fonctionnalités de sécurité.

L’entreprise californienne travaille aussi sur de nouvelles solutions pour prévenir la diffusion d’images intimes d’adolescents sur ses plateformes.

Publicité

Une nouvelle mesure que Laurence et Ngiraan ont présenté dans l'émission Rézo . :

De nouvelles fonctionnalités de sécurité

Via un communiqué détaillé, Meta présente ses nouvelles fonctionnalités de sécurité. Sur Insta et Facebook, les comptes appartenant à un adulte 'ayant été récemment bloqué ou signalé par un mineur' seront catalogués comme "suspects" . Meta teste également le retrait du bouton "Écrire" sur Instagram afin d’empêcher ces comptes de contacter les utilisateurs mineurs : d'ailleurs "ces contacts ne seront pas inclus dans la liste de suggestions "Vous connaissez peut-être ?" “

Meta visera également davantage l’utilisation de ses outils de sécurité au travers de notifications. Le groupe va "inciter les adolescents à signaler les comptes après les avoir bloqués, et nous leur envoyons des notifications contenant des informations sur la manière de gérer les messages inappropriés provenant d’adultes".

Lutter contre les prédateurs sexuels

Associé au Centre National pour les enfants disparus et exploités (association américaine), Meta ambitionne "une plateforme mondiale pour les adolescents qui craignent que des images intimes qu’ils ont créées soient partagées sur des plateformes en ligne sans leur consentement".