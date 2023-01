"Rick et Morty" : le co-créateur et voix principale de la série viré pour violences conjugales

Depuis sa création en 2013 par Dan Harmon et Justin Roiland, Rick et Morty s'est imposé comme étant la série d'animation la plus novatrice du moment. Elle suit les personnages de Rick, le grand père alcolo misogyne avec un égo surdimensionné, et son petit fils totalement introverti Morty qui partent explorer des univers différents. En fait la série part du principe qu’il y a une multitude de dimensions et de monde avec des différentes versions de nous mêmes qu’on peut rencontrer.

Actuellement la saison 7 est en cours de production et les six saisons de la série sont à retrouver en France en exclusivité sur Adult Swim ou sur Netflix (uniquement les cinq premières saisons).

La voix de Rick et Morty écartée de la série

Adult Swim, chaîne américaine qui diffuse le programme a pris une décision radicale pour la suite de la série : virer le showrunner Justin Roiland qui double également les voix des personnages principaux Rick et Morty dans leur version originale.

Et pour cause, comme l'a rapporté le Hollywood Reporter, Justin Roiland est actuellement mis en examen en Californie pour des actes présumés de violences conjugales et séquestration, après une plainte datant de 2020,. Les deux chefs d’accusation retenus sont "coups et blessures domestiques avec lésions corporelle" et "faux emprisonnement par menace, violence, fraude et/ou tromperie" .

On pourrait penser qu'il s'agit d'un coup dur pour la suite de la production de la série, mais les comptes officiels de la série ont fait part de la décision d'Adult Swim avec un court communiqué :

"Adult Swim a arrêté sa collaboration avec Justin Roiland. Rick et Morty continuera. La talentueuse et dévouée équipe travaille dur sur la saison 7"

Quel avenir pour les voix de Rick et Morty ?

Au vu du communqiué, pas de craintes à avoir quant à l'avenir de la saison 7 de la série phénomène. Aussi, selon le Hollywood Reporter, de nouvelles voix vont être embauchées pour remplacer Justin Roiland qui doublait les deux personnages principaux.