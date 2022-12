Rihanna et A$AP Rocky, forcés de partager des images de leur bébé

Rihanna et A$AP Rocky ont posté pour la toute première fois des images de leur bébé, venu au monde le 13 Mai 2022.

Si de premier abord, Rihanna et A$AP Rocky ne souhaitaient pas partager d’image de leur enfant publiquement, ils y ont plus ou moins été contraints. C’est pourquoi le monde découvrait ce week-end les premières photo du bébé star.

Le couple star menacé par les paparazzis

Sur Twitter, le fondateur de Hollywood Unlocked Jason Lee, a expliqué que Rihanna était venue vers lui pour lui demander de publier les photos, car des paparazzi avaient pris des photos de leur enfant sans leur consentement et menaçaient de les publier. "Hier, elle m'a appelé pour me dire que des paparazzis avaient pris des photos non autorisées de leur bébé et qu'ils prévoyaient de les diffuser. Elle a donc dit que si quelqu'un devait les publier, elle voulait que ce soit moi", a expliqué Lee. "Elle voulait que ce soit BLACK MEDIA qui le fasse, car elle n'avait pas le choix."

Les photos volées, qui ont été prises par des paparazzis lors de ce qui semblait être un tournage à la plage, ont tout de même circulé sur les réseaux sociaux.

Afin d'être la première à partager le visage de son bébé de 7 mois, Rihanna a partagé une adorable vidéo sur TikTok de ce dernier.

Visionnée plus de 16 millions de fois, il s'agit de la toute première vidéo de la chanteuse sur la plateforme.

Malgré la découverte de son bébé, Rihanna réussit comme elle le peut à protéger l'intimité de celui-ci en préservant son identité, à travers son prénom qui n'a toujours pas été dévoilé...