Rihanna x Eminem : les secrets derrière leur feat "Love the Way You Lie"

Cette semaine, Paul Rosenberg, manager d’ Eminem depuis ses débuts et ancien directeur de Def Jam Records, a reçu dans son podcast la chanteuse et compositrice Skylar Grey. Parolière émérite derrière la chanson Love the Way You Lie, elle livre pendant les 32 minutes d’interview des informations complètement inédites sur le son. Retour sur un morceau qui a marqué la carrière des deux artistes.

Un morceau écrit en quelques minutes

À première vue, le morceau sorti en 2010 se voulait expérimental pour les deux stars. Si elle a connu un succès déterminant pour l’époque, la chanson a failli ne jamais voir le jour.

C’est Skylar Grey, chanteuse et compositrice populaire dans les années 2000, qui écrit cette chanson en 15 minutes lors d’une retraite qu’elle passe dans une cabane au milieu de la forêt. La concernant, les paroles font écho à une relation abusive qu’elle a subi dans le passé. En travaillant dans le label du producteur Alex Da Kid sur le morceau Airplanes qu’il produit, elle lui fait écouter le couplet qu’elle a imaginé pour Love The Way You Lie et marque le début de la collaboration avec le producteur et Eminem. Son album Recovery étant déjà terminé et prêt à sortir, le rappeur n’avait, en premier lieu, pas pour ambition d’ajouter le titre à sa tracklist.

Pour Shady, Rihanna est la seule pour le rôle

Très rapidement après sa première écoute, Slim Shady enregistre finalement sa partie et la partage à son manager. Pour Shady, le morceau sonne comme une collaboration, un dialogue entre deux artistes. Pour remplir ce rôle, il ne voit que Rihanna. Véritable étoile montante du moment, la carrière de Riri décolle encore un peu plus. Son plus gros succès à l’époque, elle le connaît avec la sortie de Good Girls Gone Bad en 2007. Elle entre officiellement dans la cour des grands et fait partie des pop stars dont on voit le nom partout. Si, pour Eminem, la collaboration sonne comme une évidence, Rihanna trouve la proposition très surprenante, d’autant plus que dans la plupart de ses sons, Eminem critiquait librement les stars de la pop féminine. Elle enregistre finalement ses couplets à Dublin et commence le début de la Love The Way You Lie Legacy.

Un succès mémorable

Classé numéro des charts pendant plusieurs semaines dans des dizaines de pays notamment aux États-Unis, le titre s’écoule alors à plus de cinq millions d’exemplaires la première semaine. Une suite du morceau est également intégrée dans le projet Loud de Rihanna, dévoilé la même année ainsi qu’une version entièrement composée au piano.

L’histoire sombre derrière le titre

Si le morceau traite très distinctement des violences conjugales, il est également, selon le rappeur, une référence à sa relation abusive avec l’industrie de la musique.

Dans cette conversation entre les deux artistes, Em' se livre sur les violences en se mettant dans la peau d’un homme qui aurait commis des violences sur sa femme. Le rappeur, qui a été découvert en 1997 par Dr. Dre , a d’ailleurs écrit sur ce type de violence à travers divers morceaux, notamment dans les sons 97 Bonnie & Clyde et Kim de l’album The Slim Shady LP, dans lequel il décrit comment il tuerait la mère de sa fille et sa nouvelle famille.

Lui-même dans une relation compliquée avec sa femme de l’époque (Kimberly Scott), la chanson tombe également à une période mouvementée de la vie de Queen Riri, notamment à travers de sa relation avec Chris Brown à la une des tabloïds de l’époque.

Des paroles à fort impact

Le refrain chanté par Rihanna a suscité des interactions négatives, allant même jusqu’à dire que la chanson ne prenait pas au sérieux les violences domestiques. Cette polémique a affecté les fans de la chanteuse à tel que point qu’une des représentantes d’une association pour les violences domestiques s’est exprimée sur MTV News pour calmer les foules "Le plus important est que cette chanson mette en avant le sujet des violences domestiques chez les jeunes (…) Eminem a une histoire… Il parle de la violence dans ses chansons. Et Rihanna a également subit des violences dans sa relation avec Chris Brown".

Douze ans après la sortie du titre, la chanson a impacté une génération. Si on attend toujours un potentiel nouvel album de la part de Rihanna, on ne se lasse pas de ré-écouter ses titres et on espère un jour voir un nouveau feat avec Marshall Matters.