Rihanna x Super Bowl 2023 : les meilleures réactions

C'est probablement l'un des évènements les plus suivis à la télévision dans le monde. Rihanna a annoncé elle-même qu'allait réaliser le "half-time show" lors de ce match. Elle inscrit son nom à la suite de très grands comme Michael Jackson, Madonna, J-Lo ou plus récemment Dr Dre, Eminen, 50 Cent et Snoop Dogg. Une telle annonce n'a pas manqué de faire trembler les réseaux sociaux. Mais si l'on pouvait s'attendre à de simples félicitations, on a plutôt eu le droit à des commentaires un peu piquants. Rihanna n'ayant pas sorti d'album depuis 6 ans, certains s'amusent qu'elle ait été choisie pour un tel show, remettant en cause sa capacité à se retrouver sous les projecteurs.

Son retour sur scène

Depuis la sortie de son dernier album, en 2016, Rihanna n'est pas remontée sur scène. Mais le 12 février 2023, elle se produira pendant une quinzaine de minutes, dans un stade plein à craquer et devant des centaines de millions de téléspectateurs. L'organisation est signée Roc Nation, entreprise fondée par Jay-Z, qui s'occupe des SuperBowl depuis trois ans maintenant. Six ans sans aucun concert, c'est énorme dans le monde de la musique. Et certains internautes se sont sentis inspirés en imaginant Riri remonter sur scène pour un tel évènement.

Operation com' pour Fenty Beauty

Pendant que certains s'amusent déjà à prédire une performance surprenante, d'autres imaginent un énorme coup de com' pour les marques de Rihanna. Depuis sa pause dans sa carrière musicale, la native de la Barbade a fait évoluer son image en créant plusieurs marques. La plus connue, Fenty Beauty, propose des produits de maquillage. Et ça a bien fait rire les twittos...

Ses fans au rendez-vous

Heureusement, tout le monde n'a pas vu de cet œil l'annonce du show de Rihanna. Ses fans de la première heure sont impatients de voir le retour de leur queen sur scène. Six ans après Anti, certains y voient même des signes de sortie d'un prochain album. Quoi de mieux qu'un Super Bowl pour annoncer son retour ?

