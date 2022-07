Rilès demande sa copine en mariage sur scène

C'est un moment très stressant et intime qu'a décidé de partager Rilès avec des milliers de festivaliers ce vendredi 15 juillet.

Elle a dit "oui"

Du 14 au 17 juillet, la commune Carhaix-Plouguer, dans le Finistère, accueillait le festival des Vieilles Charrues. Un évènement durant lequel de nombreux artistes étaient invités comme Stromae, SCH, Orelsan, Angèle ou encore Rilès. Ce dernier en a profite pour faire une énorme surprise à sa compagne, Elisa Parron.

En couple depuis plusieurs année, la photographe et le rappeur, sont, désormais, plus proche que jamais de se dire "oui" pour la vie. En effet, lors de son show, l'auteur de THANK GOD a fait monter sa petite amie sur scène avant de poser un genou à terre et lui demander sa main. Sous les applaudissements du public, la jeune femme, très émue, a accepté la demande d'un hochement de tête avant d'enlacer son futur mari.

Le début d'un long parcours pour le couple qui va devoir maintenant s'occuper de tous les préparatifs pour faire du mariage un aussi beau moment que la demande.