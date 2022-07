Rim'K : 23 ans plus tard, il pose devant le mythique Tati de "Tonton du Bled"

Le 27 octobre 1999; Rim'K, Mokobé et AP aka le 113 nous livraient un de plus grands albums du rap français porté et soutenu par les prods du regretté DJ Mehdi. L'album Les Princes de la ville a marqué à jamais l'histoire du rap français avec des classiques à l'appel.

Petit clin d'oeil à un grand morceau de l'histoire, Rim'K a partagé ce mercredi 4 juillet une série de photos devant l'enseigne Tonton !, qui fait référence au fameux magasin parisien. En légende, il n'a pas manqué de laisser un autre clin d'oeil : "23 ans plus tard…".

De quoi prouver que la légende est toujours bien entretenue, et que Les Princes de la ville ne sont jamais très loin.