RIPTwitter : le réseau vit peut-être ses dernières heures... et les Twittos préfèrent en rire

Twitter en danger ?

Ca n'a pas dû vous échapper Elon Musk a racheté la plateforme Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. fin octobre 2022. Le nouveau patron de Twitter avait demandé à chaque employé du réseau social de s'engager, d'ici au jeudi 17 novembre, à se donner "à fond" pour l'entreprise, faute de quoi ils seront licenciés. "Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond, à l'extrême" , a-t-il écrit dans un courrier interne consulté par l'AFP comme l'indique France Info.

Depuis ce jeudi 17 novembre et après ce gros ultimatum posé aux salariés, Twitter a prévenu tous les employés que les bâtiments de l'entreprise étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge, d'après un courrier interne publié par plusieurs médias américains. L'entreprise a vu bon nombre de ses salariés démissionner.

Depuis c'est n'importe quoi, le hashtag #RIPTwitter est apparu et Elon Musk a même tweeté un méme montrant un homme au visage d'oiseau bleu, posant devant une tombe aussi masquée d'un oiseau bleu, comme si Twitter assistait à son propre enterrement. Un tweet liké près de 1,3 million de fois :

Il a également posté un drapeau de pirate :

La fin peut-être... mais faut pas déconner, Twitter restera Twitter

Souvent qualifié de réseau des haters, mais sur lequel on ne va pas se mentir tout s'y passe : détournements, threads, buzz, bad buzz, créativité... Bref une plateforme passionnante mais qui vit peut-être ses derniers instants au vu de la situation, de l'avenir incertain.

En tout cas, Twitter reste Twitter et malgré cette situation, le réseau fait ce qu'il sait très bien faire : des grosses vannes et du détournement à gogo. Et oui, même si la situation est critique, on peut toujours compter sur les twittos pour nous faire rire.

Petit échantillon des réactions :

Merci les twittos !