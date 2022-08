Rohff : les 15 ans du Cauchemar du rap français

La définition du mot mixtape a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Simple compilation enregistrée sur cassette audio à l’origine, la mixtape est devenue un format très spécifique quand les rappeurs américains ont commencé à s’y intéresser. Plus simple à produire qu’un véritable album, elle a permis à de nombreux artistes de laisser libre court à leur créativité sans perdre de temps dans les processus lourds qu’impliquent en temps normal la sortie d’un disque.

Avec le temps, la notion de mixtape a évolué, et perdu son sens. A l’heure actuelle, il existe très peu de différences entre un projet au format mixtape et un autre au format album. Les mixtapes sont pensées et promotionnées avec le même type d’ambition, et les albums ressemblent de plus en plus à de simples compilations. En France, le cas de A7 est une bonne illustration du phénomène : malgré son titre de “ mixtape la plus vendue de tous les temps ”, beaucoup d’auditeurs considèrent ce projet comme le premier album de Sch, et son véritable classique.

Pour retrouver un projet qui reprenne réellement les codes de ce format, et puisse être considéré comme une véritable mixtape de référence, il faut remonter quelques années en arrière. En 2007, Rohff est au sommet de sa gloire, enchaine les gros albums, et prouve régulièrement qu’il a la même faim de rapper qu’un jeune rookie : apparitions en pagaille dans des compilations, longs freestyles, double-albums ... le vitriot a d’énormes stocks de rimes à déverser. Moins de deux ans après Au-delà de mes limites, il publie le premier et seul volume du Cauchemar du rap français, un projet qui réunit donc tous les éléments du format mixtape : un DJ aux commandes, des titres inédits, des remixs, des morceaux sur des faces B de classiques, des transitions entre les morceaux, une tracklist chaotique.

Le contexte de la sortie

On l’a dit, en 2007, Rohff est l’un des prétendants au titre de numéro 1 du rap français. Ses trois derniers albums ont été de gros succès avec 300.000 exemplaires vendus en moyenne, à une époque où seul le physique est comptabilisé, et où le téléchargement illégal bat des records. En fin d’année 2005, Au-delà de mes limites a confirmé son statut de poids superlourd : le clip de La Puissance tourne en boucle sur les chaînes musicales, et Rohff a même fini en égérie française du jeu vidéo Scarface, sorti en 2006 sur les consoles de sixième génération.

Plutôt que d’enchainer directement avec un nouvel album -qui arrivera en fin d’année 2008-, le rappeur revient aux sources avec une bonne vieille mixtape, qui lui permet de faire patienter son public, mais aussi d’expérimenter sans la pression qui accompagne une vraie grosse sortie. Malheureusement, tout ne se passe pas forcément comme prévu : Le Cauchemar du rap français paraît en juillet 2007, à une période où Rohff est rattrapé par la justice, et placé en détention -ce qui n’empêche pas la sortie de se faire dans des conditions correctes.

Le contenu

Avec 31 titres et une durée de plus de 90 minutes, Le Cauchemar du rap français est à la fois au-dessus des standards du rap français de l’époque (et encore plus de ceux d’aujourd’hui), et en-dessous de ceux de Rohff, qui a pris l’habitude de publier des albums de plus de deux heures. Six extraits de freestyles radio, une dizaine de remixs, pas mal d’inédits, et quelques moments que l’on n’aurait pas forcément imaginé venant du Rohff version album. On pense par exemple au titre Excuse-moi, avec son propos très sexualisé (“avec le diable, on sera trois dans la chambre, j’ai une malformation, je t’affranchis : j’ai trois jambes” ; “en sandwich, à poil entre Housni et Rohff”, etc), et son refrain qui pousse vers les aigus.

Cette mixtape est aussi l’occasion d’explorer les influences de Rohff, en particulier du côté du rap américain. Le vitriot est l’un des rares français à assumer pleinement son amour du rap de la côte Ouest, avec les sonorités très westeuses que l’on retrouve sur des titres comme 94 Mentale, La Crise, ou Fais c’que je te dis.

Le gros single

Miser sur un gros single pour promouvoir une mixtape n’était pas forcément la pratique la plus courante à l’époque, alors que les projets sortis sous ce format avaient encore des airs de compilation hostée par un DJ, voire de pur bootleg. Le Cauchemar du rap français mise beaucoup sur le très radiophonique Dirty Hous’, en featuring avec Big Ali, pourtant extrait de la réédition de l’album Au-delà de mes limites publiée quelques mois plus tôt. C’est l’intérêt d’effectuer deux sorties rapprochées : un auditeur attiré par le succès de ce titre sera dirigé à la fois vers Au-delà de mes limites Classics et vers Le Cauchemar du rap français. Avec sa prod aux accents dirty, et le refrain porteur de Big Ali, Dirty Hous’ reste l’un des titres emblématiques du rap français de la deuxième moitié des années 2000.

La postérité

Quinze ans après sa sortie, Le Cauchemar du rap français apparaît comme la quintessence du format mixtape en France. Quelques années avant que les frontières entre les différents types de formats deviennent flous (des mixtapes conçues comme des albums, des albums pensés comme des playlists, des albums de 8 titres, des EP de 12 titres, etc), on retrouve dans LCDRF tous les ingrédients d’une véritable mixtape.

Présenté comme un “Volume 1”, Le Cauchemar du rap français a malheureusement terminé dans la longue liste des “part.1” dont on attend toujours la deuxième partie. Si elle n’a pas battu des records de vente, la faute à un format moins vendeur, et surtout à une promotion perturbée par les ennuis judiciaires du rappeur, cette mixtape reste régulièrement citée par ses auditeurs comme l’un des meilleurs projets de la carrière de Rohff. Plus instinctif qu’un album, très décomplexé sur le plan des sonorités et des thématiques, ce projet reste un excellent témoignage de ce qu’était le rap français de la deuxième moitié des années 2000.