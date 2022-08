Rohff témoigne son soutien à Mister You : " Libérez Mister You"

En mars 2021, Mister You avait été condamné à une peine aménageable de vingt-quatre mois de prison pour avoir fait la promotion d’un trafic de drogues sur les réseaux sociaux en 2019. Cependant l'aménagement de peine n'est pas automatique. En effet, en juillet dernier, le rappeur de Belleville qui pensait partir tranquillement en vacances au Maroc s'est vu arrêté à l'aéroport d'Orly et a été incarcéré car il faisait l'objet d'une fiche de recherche. Depuis il est emprisonné au centre pénitentiaire de Paris La Santé.

Rohff en soutien

Yougataga peut compter sur le soutien de son collègue rappeur Rohff avec lequel Mister You avait notamment collaboré sur son projet Hasta La Muerte 2 sur le morceau Solide. C'est d'ailleurs avec ce morceau que Housni a eu une pensée pour son camarade et a posté sur sa story Instagram un message de soutien au rappeur incarcéré : "Grosse pensée et force à Younès ! Libérez Mister You !"

Publicité

Story Instagram de Rohff

Un message de soutien qui fera très certainement plaisir à You durant cette période difficile...