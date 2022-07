Rolling Loud : Kanye, Kid Cudi, Travis... retour sur sur cette édition complètement WTF

Ce week-end, du 22 au 24 juillet, avait lieu le Rolling Loud Festival à Miami, et le moins que l'on puisse dire c'est que les deux premiers jour n'ont certainement pas déçu.

Un sacré bordel

Tout commence avec Kanye West qui devait être la tête d'affiche du vendredi, mais en début de semaine, la nouvelle est tombée qu'il s'était retiré du spectacle malgré les tentatives de Rolling Loud de le garder à l'affiche. Son ancien protégé et ami Kid Cudi a été annoncé comme son remplaçant, ce qui, compte tenu de l'histoire tumultueuse de la paire , semblait être un choix étrange...

Mais si Cudi pensait que Ye allait le laisser lui voler la vedette, il s'est trompé. En effet, Kanye a fait une apparition surprise pendant le set de Lil Durk sur la Gopuff Stage. Pour ajouter un peu de piquant, le set de Cudi se déroulait au même moment sur la scène du Cîroc. Une drôle de façon pour Ye de remercier Cudi de l'avoir remplacé.

Kanye chambre Kid Cudi

Juste après avoir interprété Hot Shit, sa dernière collaboration avec Cardi B et Ye, Lil Durk a surpris les fans avec une apparition surprise de Ye lui-même, qui a interprété Father Stretch My Hands, Pt. 1, une chanson qui crédite son ancien ami et collaborateur Kid Cudi, au moment même où Kid Cudi était en tête d'affiche de son propre set de l'autre côté du festival. Coïncidence ?

Kid Cudi ciblé par le public

Ce qui aurait pu être une performance saine entre un artiste et ses fidèles fans a été souillé en moins d'une demi-heure. L'intronisation de Kid Cudi en tant que tête d'affiche remplaçante de Ye, absent depuis une semaine, a suscité des réactions mitigées, et bien sûr, toute sorte de "conflits".

Au fur et à mesure que les morceaux se terminaient, les fans dévoués se faisaient un devoir de scander le nom de Cudi, et il semblait adorer cela. Malheureusement, à la fin de Marijuana, il a été frappé au visage par plusieurs projectiles lancés de la foule. Furieux, il a menacé de partir si on lui jetait autre chose. Et bien sûr, un autre paquet d'eau a été lancé et il est parti en trombe. Un comportement ridicule et puérile de la part du public qui a gâché la fin de soirée.

Travis remonte sur scène et annonce "Utopia"

Le deuxième jour s'est avéré être un peu moins tendu, et le point culminant de la journée est venu lorsque Future a fait venir Travis Scott pour interpréter quelques morceaux pendant son show.

Les deux hommes ont commencé par une interprétation de Hold That Heat, leur dernière collaboration en date. Travis a également interprété Goosebumps, et il semblait extrêmement heureux de revenir sur la grande scène. Travis a même prêté sa voix à Future lors de son interprétation de March Madness.

L'apparition surprise de Travis à Rolling Loud intervient après que le festival ait démenti qu'il ait été banni du spectacle de Miami. En outre, un porte-parole de l'évènement a déclaré au journal Rolling Stone qu'il a même essayé de faire en sorte que Travis soit la tête d'affiche du spectacle, mais cela s'est avéré trop difficile à faire avec trop peu de temps. "Nous avons tendu la main à Travis pour être la tête d'affiche de Rolling Loud, mais cela ne pouvait pas fonctionner en si peu de temps", a déclaré le porte-parole.

A la suite de cette performance, Travis Scott a continué la soirée dans une boîte de nuit de la ville floridienne. Une soirée durant laquelle il a lancé à la foule : "WE GON SEE Y’ALL IN UTOPIA SOON" ("NOUS ALLONS BIENTÔT NOUS RETROUVER DANS l''UTOPIA'"). De quoi fortement teaser la sortie de son prochain album.

Avec toutes ces péripéties, le Rolling Loud Festival continue de se démarquer comme l'un des évènements live les plus divertissants du paysage musical.